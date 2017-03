Auguri Festa del Papà frasi ti voglio bene, simpatici, originali per Festa del Babbo e San Giuseppe

Quindi bisogna trovare il modo migliore, magari quello più originale, per fare gli auguri sia a chi si chiama Giuseppe, sia a chi è padre e quindi domenica 19 Marzo 2017 sarà la sua festa.

Per la festa del papà ci possono essere tante frasi originali, simaptiche e divertenti da usare per fare gli auguri, in particolare sul web si può trovare di tutto. un primo sito molto interessante, sul quale trovare dei biglietti molto belli con i quali fare gli auguri, è flastrocche.it.

Biglietti auguri

In particolare su questo sito si possono trovare tanti simpatici biglietti che si possono personalizzare, magari mettendo la faccina di vostro padre vicino alla figura di un drago oppure di un astronauta, con il biglietto che si completa formando la frase Papà sie un drago oppure Papà sei spaziale, un modo davvero divertente per fare gli auguri.

Frasi auguri Festa del papà

Se invece si vogliono fare degli auguri semplici, ma allo stesso tempo emozionanti, sul sito frasionline.it si possono trovare tante farsi davvero molto emozionanti, che sono in grado di esprimere nel modo migliore gli auguri di buona festa del papà. Su frasionline.it queste frasi possono essere anche inviate via email, un modo quindi originale per mandare gli auguri.

Oltre alla festa del papà, il 19 marzo si tiene anche la festa di san Giuseppe, una festa nella quale diventa importante fare gli auguri a tutti coloro che si chiamano Giuseppe. In particolare sul sito pensieriparole.it si può trovare una sezione dedicata agli onomastici e in questa sezione si trovano anche tante frasi carine di auguri da dedicare a tutti coloro che si chiamano Giuseppe. Alcune di queste farsi non sono dedicate proprio per san Giuseppe, ma modificandole un pochino diventa possibile renderle adatte per questo onomastico.