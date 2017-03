Frasi, sms, festa del Papà auguri, messaggi, foto, video divertenti, simpatici, più belli, affetto per Festa del Papà 2017 e Babbo

Per la festa del Papà di quest'anno si possono trovare tanti modi originali per fare gli auguri, in particolare si può provare a mandare dei messaggi carini, anche via telefono, messaggi che possono essere scritti oppure inviati anche a voce usando Whatsapp. Per trovare dei testi di messaggi originali per la festa del Papà, nel caos in cui non ci venga in mente niente di originale, ecco che si potrebbero consultare dei siti molo interessanti.

Frasi auguri papà

Si tratta di un sito internet che contiene tantissimi testi di messaggi che potrebbero essere inviati al proprio padre per augurare in modo originale una buona giornata di festa del papà.

Se invece si preferisce fare gli auguri in modo tradizionale, ossia scrivere una frase su dei biglietti di auguri, bisogna innanzitutto trovare un biglietto originale sul quale incidere la frase. Se non si trova niente è possibile andare sul sito donnaclick.it e trovare tutte le indicazioni necessari e costruire da soli il biglietto di auguri che più può rappresentare vostro padre.

Se invece si vogliono fare gli auguri per la festa del papà in un modo nuovo allora ecco che l'idea giusta potrebbe essere quella di usare dei video che pii si inviano tramite whatsapp, per trovare i video più incredibile e originali si può andare anche il portale youtube: in particolare qui si può trovare un canale dedicato appositamente alla festa del papà che contiene tantissimi video, di diverso genere, ma tutti in grado di esprimere benissimo l'affetto che si prova per il proprio padre.