Frasi Festa del Papà auguri immagini simapatici, originali, disegni, Facebook link, sms, biglietti già fatti o da scrivere Festa

Per la festa del papà 2017 si possono trovare tanti brillanti modi per fare gli auguri, senza che si diventi noioso oppure si rischi di ripetersi rispetto agli altri anni.

Auguri originali

Infatti, se gli altri anni si sono fatti gli auguri con biglietto e fraese scritti sopra, quest'anno si consiglia di cambiare, perché i modi di fare gli auguri in modo originale certamente non mancano. In particolare un'idea originale che si può seguire è quella di fare gli auguri di buona festa del papà su facebook. L'idea sarebbe quello di scrivere un post, oppure di condividere un link che parla della festa del papà, in questo modo tutti sapranno quanto bene si vuole al proprio padre.

Auguri Facebook festa del papà

Sempre usando facebook, per fare gli auguri di buona festa del papà, si potrebbe pensare id inviare un video tramite posta privata oppure sulla bacheca del proprio padre, un video che magari parla di quanto è importante la figura del papà, oppure si può trovare anche qualcosa di più divertente e ironico.

Per trovare il giusto video basta andare su youtube. Se invece si vogliono inviare, sempre su facebook, delle frasi che siano più crine e che magari siano anche più dolci, allora ecco che si può trovare lo giusto spunto sul sito angolodellefrasi.it.

Questo portale è meraviglioso, infatti ci sono tantissime frasi dedicate alla festa del papà, frasi di tutti i generi. In particolare si possono trovare frasi di pochi caratteri, ma moto incisive, che sono utili se si vogliono inviare gli auguri con un semplice messaggio o magari con un tweet, oppure ci sono frasi più lunghe e complesse che possono essere usate per incidere un biglietto di auguri, oppure scrivere un post su facebook che sia più complesso e allo stesso tempo più emozionante. Questo è molto altro si può trovare su questo sito.