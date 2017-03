Auguri Papà, frasi e biglietti. Dove andare e cosa fare domenica 19 Marzo Roma, Milano, Napoli. Idee regalo economiche

Idee e consigli per regali e come trascorrere la giornata di domenica 19 marzo della festa del papÓ: quali le migliori frasi di auguri da dedicare

Tra frasi, dediche e poesie si può augurare una buona festa del papà in mille modi, esattamente come tantissime possono essere le idee regalo, sia low cost sia per coloro che hanno maggiori disponibilità economiche. Per domenica 19 marzo, poi, sono stati organizzati eventi dedicati soprattutto a papà e figli in diverse città. Scopriamo idee e consigli per regali e come trascorrere la giornata della Festa del Papà.

Festa del Papà 2017 auguri frasi, foto video

Per augurare buona festa del papà al proprio genitore sono tantissime le idee da scegliere per fare auguri originali, divertenti, simpatici o importanti. E sia che decida di farlo scrivendo classici bigliettini o sms, sia che si decida di realizzare video o foto significative accompagnate da dediche e poesie, l’importante è esprimere al meglio tutto il proprio amore per il proprio papà.

Tra le idee di frasi tra cui scegliere ci sono dediche come ‘Caro papà, oggi nella tua festa un piccolo pensiero per dirti grazie di essere con noi. Auguri’, ‘Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà. Auguri’, ‘Auguri a tutti i papà del mondo, amici, fratelli unici, uomini adorabili’, ‘Un applauso per i tutti i Papà del mondo, per i sacrifici che fanno, per gli abbracci che danno, per i sorrisi che mai ci negheranno. Auguri’, ‘Sei un grande papà, riesci sempre a trasformare i sacrifici che fai in dolci sorrisi ed amorevoli carezze. Auguri’

‘Caro papà, vorrei ringraziarti oggi più che in qualsiasi altra giornata per essere al mio fianco in ogni momento e sostenermi sempre. Auguroni a te’, ‘Ti guardo e appari ai miei occhi come il miglior esempio di vita. Ti voglio bene papà, auguri’.

Festa del Papà 2017 idee regalo fai da te

Per la festa del papà, i bambini che vanno a scuola preparano lavoretti fai-da-te da regalare al proprio papà, mentre per i figli un pò più grandi scegliere il regalo perfetto a volte potrebbe essere difficile, per alcuni per il budget limitato, per altri per idee che magari mancano, visto che certamente i propri papà hanno tutto.

Per chi non avesse idee, può prendere spunto dalle seguenti idee, da quelle low cost a quelle più costose. Se si ha un papà goloso, si può preparare magari il suo dolce preferito o biscotti fatti in casa come le tradizionali zeppole di San Giuseppe; al prezzo di soli 9 euro si potrebbe invece acquistare un gadget hi tech, come un caricabatteria per smartphone a forma di chiave per automobile o una pennetta Usb; prezzo basso anche per personalizzare un grembiule da cucina se il proprio papà ama cucinare o ama fare grigliate.

Chi ha maggiori possibilità, spendendo 49 euro, può regalare al proprio papà un giro in Ferrari su circuito; o organizzare un week end, a 59, 90 euro, in qualche città d’arte, per visitare musei, palazzi storici o borghi antichi. E perché non cercare un percorso termale in qualche Spa? Sarebbe certamente regalo gradito per i propri genitori.

Altre idee regalo perfette potrebbero essere gli oggetti hi-tech: in questo caso ci sono oggetti più costosi e meno costosi quindi molto dipende dalle proprie tasche. Chi cerca uno smartwatch, per esempio, e può spendere di più chiaramente sceglierà l’Apple Watch ma per tasche meno disponibili vi sono tantissime alternative: con meno di duecento euro si potrà acquistare il Moto 360, che permette di memorizzare appuntamenti di lavoro, misurare il battito cardiaco e i passi effettuati durante la giornata grazie alla sincronizzazione con l'applicazione Google Fit.

Altra idea, soprattutto per chi ha un papà amante del fitness, è un activity tracker per controllare le proprie prestazioni, misurando tutti i parametri.

Festa del Papà 2017 Milano, Napoli, Roma

Per domenica 19 marzo, giorno della Festa del papà, sono tanti gli eventi per i più piccini soprattutto organizzati nelle diverse città di Italia, da Milano a Roma, a Napoli. A Milano, per esempio, è stata organizzata una grande festa dedicata a star Wars, con la presenza dei costumisti ufficiali del film, che mostreranno cosa c'è dietro l'incredibile mondo di star Wars.

A Roma, invece, la scuola di cucina TuChef propone laboratori di cucina per bambini ( 6-10 anni) e per papà, domenica 19 marzo, dalle 16 alle 19 con prenotazione obbligatoria. Tutti i sabati, poi, Eataly Roma propone attività per i bambini, in cui artisti e artigiani del cibo guidano i bambini in attività creative e stimolanti per imparare divertendosi.

Dalle 16 alle 18 in Aula Scuola, al piano terra di Eataly Roma, per bambini dai 6 ai 10 anni, in programma la storia di Arcimboldo con un’introduzione teorica, leggera e divertente, sulla sua vita ed il suo lavoro, attraverso libri ed immagini e poi dipingeranno il ritratto del papà ispirandosi alla tecnica di Arcimboldo. Ogni laboratorio ha il costo di 15 euro a bambino e verrà servita una merenda biologica.

Al Museo di zoologi, invece, è stato organizzato un evento dedicato ai bimbi e al proprio papà per imparare insieme come si comportano “i genitori in natura e quali comportamenti mettono in atto le diverse specie per difendere la loro prole”. Appuntamento alle 16 al Museo Civico di Zoologia di Roma via U. Aldrovandi 18, lunedì 9-14.00; martedì-venerdì 9-19.

L'evento imperdibile a Napoli è invece quello organizzato a Città della Scienza, che permetterà a tutti i papà l’ingresso a prezzo scontato per trascorrere la giornata in compagnia dei propri figli visitando le mostre interattive, spettacoli teatrali e scoprendo le leggi della fisica.

La mattina sono in programma le visite guidate alla mostra sul Mare dedicata agli ecosistemi marini e alla ricerca, per continuare con l’Officina dei Piccoli, e ci saranno anche dei laboratori sull’argilla da fare in coppia padre-figlio. Poi si potrà visitare anche una mostra sul Genio Italiano, sulle personalità del nostro paese che hanno cambiato il mondo ed un’interessante angolo con la Casa degli Insetti.