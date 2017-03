Frasi Auguri Papà per la festa messaggi, immagini divertenti, simpatiche, più belle. Ti voglio bene. Siti web con idee

Domenica 19 marzo 2017 si celebra la Festa del Papà. Anche per questa attesa ricorrenza, il web è il luogo più adatto per trovare le parole giuste o le soluzioni più originali e divertenti per fare gli auguri. Basta dare un'occhiata ai siti pensieriparole.it, frasionline.it o amando.it per farsi un'idea. Da quelle romantiche a quelle spiritose, da quelle poetiche a quelle ironiche: c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Le frasi possono essere spedite sia con un messaggio sul cellulare sia via posta elettronica e sia con WhatsApp. Molte delle proposte sono fornite dagli stessi utenti. Per ciascuna di essa è anche presente il numero delle volte in cui è stata dedicata.

Altrettanto ampia è la scelta per le cartoline elettroniche: basta scegliere l'immagine, affiancare la frase prescelta, indicare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario e il proprio e le operazioni sono concluse. Fra i siti con più opportunità c'è cartoline.net.

Qualche esempio? Evoluzione del papà, Tale padre, tale figlio, Peppa Pig per la Festa del Papà, Auguri divertenti per la Festa del Papà, Auguri al mio Immenso Papà, Per un Papà mangione, Per un Papà tifoso di calcio, Per un Papà poltrone, A un Papà combinaguai, Per un Papà pasticcione, Divertenti auguri per la festa del papà, Cartoline divertenti festa del papà, Ironici auguri per il 19 marzo.

Per spedire una cartolina elettronica, un altro sicuro punto di riferimento per la varietà delle scelte è carloneworld.it: basta conoscere la mail del papà, scegliere quella più adatta e con pochi click la card è inviata a destinazione. All'interno di questi portali sono presenti anche decine e decine di immagini divertenti, simpatiche e poetiche per ogni ricorrenza.

Una collezione di video divertenti, in grado si strappare più di un sorriso è invece presente sul sito rivelazioni.com. In realtà, nello stesso spazio web è presente uno spazio web con card elettroniche, come La grande lezione di un padre, The power of dad, Videocompilation per tutti i papà. Ai più piccolini consigliamo invece di visitare festadelpapa.rai.it.

Un'altra bella selezione di card digitali è sul sito kisseo.it, come Buona Festa del Papà, Tante coccole per te, Per una persona eccezionale, Tanti Auguri Papà, buona giornata, Sei un papà meraviglioso, Ti abbraccio forte forte. Il sito bigliettieauguri.it mette a disposizione biglietti pieghevoli per auguri, regali per il papà, immagini d'auguri, diploma papà migliore, fiori da colorare, frasi d'auguri, cartoline d'auguri, disegni da stampare e colorare.

Frasi auguri Festa del papà: originali, divertenti, simpatiche

Solido come una quercia e tenero come un fiore appena sbocciato, se tu Papà, auguri!

L'unico uomo che può amarci come nessun altro è solo, sempre, e comunque il nostro Papà. Auguri grande essere!

Non m'importa come sei, alto o basso, magro o grasso, ricco o povero, triste o allegro, quel che conta per me, caro Papà, è che tu sia il mio Papà! Ti voglio tanto bene!

Tutti credono di avere il papà più buono del mondo, io non lo credo, ne sono certa! Auguri papi!

E' stupendo avere qualcuno come te a cui potersi rivolgere, qualcuno su cui poter contare sempre, qualcuno come te da amare incondizionatamente. Tanti auguri mio meraviglioso papà.

Mio caro Papà, se tu fossi una canzone saresti la più bella melodia della vita, se fossi un sentiero saresti il viale che porta al mio cuore, se fossi un albero saresti la quercia del mio amore, se fossi una stella saresti la più luminosa che indica sempre la strada giusta da seguire, se fossi il sole saresti la luce radiosa che rischiara le mie giornate... Per fortuna sei questo e anche di più, tanti auguri Papà!

Caro babbo, volevo farti gli auguri per questo meraviglioso giorno dedicato a te e non solo... te li volevo fare anche perchè sei il più grande, il più alto, il più forte e il più grandioso di tutti gli altri babbi!. Ti voglio bene papà.

Il 19 marzo, la festa del Papà, un giorno dedicato al faro della nostra vita, all'uomo che, come un abile condottiero, con abnegazione e sacrificio, ci ha cresciuto accompagnandoci verso il traguardo della maturità. Auguri Papà!

Una strada percorsa insieme: una mano piccola nella tua. Un sorriso sereno, radici sicure. Uno sguardo severo, le mie lacrime e le tue, di risposta, rigorosamente in segreto per fare di me una donna, la donna che oggi ti ricorda come il padre migliore del mondo.

E ancora:

Grazie papà per quello che tu sei, per quello che mi dai, io con te papà non ho paura, con te papà mi sento forte, di te papà io vado fiero, con te papà io mi sento bene. Grazie papà per il bene che mi vuoi!

Ti do un bacio ed una carezza, e nel cuore ho una certezza: crescerò con te vicino tanti auguri paparino !

Detesto le feste commerciali...tolgono valore alle cose!!! E' vero però che questa festa è un'occasione per esprimerti il mio affetto e la mia gratitudine per quello che fai giornalmente. Auguri papà!!!

Auguri papà, auguri di cuore a te che sei stato, sei e sarai sempre accanto a me, a te che mi ami più della tua vita, a te che al mattino ti alzi e vai a lavorare per non farmi mancare niente, a te che sorridi sempre anche se a volte ti verrebbe da piangere, a te che insieme a mamma mi fate diventare forte e a non avere mai paura di niente. Ti amo, papà mio