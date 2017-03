Frasi auguri Festa del Papà messaggi , foto, sms, video, idee regalo ultimo minuto, Festa eventi Torino, Napoli, Bologna, Milano

Il miglior modo per inviare gli auguri di buona festa del papÓ 2017 e le idee per trascorrere una giornata speciale nelle principali cittÓ italiane: cosa fare

Come trascorrere la giornata o il week end della festa del papà sabato 19 marzo nelle principali città italiane, da Torino a Milano, Bologna, Roma? Questa la domanda ricorrente in questi giorni mentre ci si avvicina alla ricorrenza. In tanti si chiedono anche quale sia il modo migliore per fare gli auguri al proprio papà e come. Di seguito vi proponiamo una serie di consigli.

Festa del papà 2017 frasi auguri, messaggi, sms

Da idee divertenti e originali come ‘Volevo farti un bel regalo per la tua Festa, papà, ma la paghetta è poca e i soldi pure. Ti regalo un fiore, accettalo e l’anno prossimo ricordati di darmi qualche euro in più’ e ‘Non sei un imperatore ricco né un magnate russo né un politico italiano con la super pensione d'oro, ma una cosa è certa: alla paghetta mensile non si sfugge’, a semplici frasi ‘Auguri, splendido papà, unico uomo della mia vita, Una dedica speciale per te che sei il papà migliore del mondo’, ‘Ti faccio oggi più che mai mille auguri perchè riesci a rendere la mia vita ogni giorno più bella’, ‘Sai guidarmi, insegnarmi, consigliarmi come nessuno ha imparato ancora a fare. Grazie per tutto quello che fai per me. Auguri papà’ sono diverse le frasi che si possono scegliere per inviare gli auguri per la festa del papà che sia tramite sms, messaggi o classici bigliettini.

Festa del papà 2017 video, foto, immagini

Non solo frasi: per augurare una buona festa del papà è possibile anche realizzare video, magari composti di foto del proprio papà anche insieme a tutta la famiglia, che scorrono tra dediche speciali e musiche scelte appositamente, da inviare anche via whats app; o video di immagini divertenti con frasi simpatiche dedicate al proprio papà; o scegliere cartoline da personalizzare con dediche e disegni o animate, pensate proprio per il più grande uomo della propria vita.

Festa del papà 2017 cosa fare a Torino, Milano, Bologna, Roma

Torino, Milano, Bologna e Roma sono le città di Italia in cui ci saranno certamente iniziative ed eventi appositamente organizzati il prossimo week end per festeggiare la Festa del Papà. Domenica 19 marzo, infatti, giorno in cui celebra San Giuseppe, ci si prepara a trascorrere un bel po’ di tempo con il proprio papà e la propria famiglia.

E che si decide di visitare mostre, palazzi storici, borghi antichi, musei moderni, certamente Roma, Torino, Milano e Bologna offriranno diverse possibilità per tutti i gusti. Come non trascorrere la giornata nella Capitale, soprattutto se splenderà il sole’, in giro per le antiche strade della Caput mundi alla scoperta dei suoi monumenti e dei suoi parchi? Per chi decidesse di trascorrere la giornata a Milano, o vi abita, al Museo del Fumetto è in programma la mostra ‘Star Wars: dal fumetto al cinema… e ritorno’ e sabato 19 marzo è previsto l’evento speciale ‘I am your Father Day’, ispirato alla celebre battuta di Darth Vader in ‘L’Impero colpisce ancora’.

Dalle 15 alle 19 interverranno all’inaugurazione Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, appassionato e collezionista Star Wars, i disegnatori ufficiali Luca Bertelè e Jacopo Camagni che disegneranno per il pubblico, il pianista Fabrizio Spaggiari che eseguirà i temi più belli della colonna sonora di John Williams, e i figuranti ufficiali della 501st Legion Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base.

Ospiti speciali non potevano ovviamente mancare Darth Vader e Luke Skywalker. Ingresso libero. Sabato 19 e domenica 20 marzo, In Casa Milano sono previste due giorni di attività gratuite nello spazio davanti allo store (Piazza Gino Valle) per l’iniziativa ‘Papà, il mio campione sei tu’, che prevede truccabimbi in versione rossonera, foto ricordo con la Mascotte del Milan, partite di calcio a tre con gare tra bimbi e papà e l’apertura della ludoteca Casa Milan Junior Club (15-18).