Auguri Festa del Papà: frasi originali, simpatiche, divertenti per San Giuseppe con sms, cartoline, biglietti, poesie

Arriva la Festa del Papā 2016 e anche questa č un'occasione da non perdere per fare sentire la propria vicinanza.

Si celebra domenica 19 marzo la Festa del Papà 2017. Si tratta di un'occasione supplementare concessa ai figli per esprimere vicinanza e affetto. Tra frasi e citazioni d'autore, cartoline e poesie, il web è il luogo ideale dove cercare nuovi spunti, idee e suggerimenti.

Con pochi click è possibile individuare la frase giusta, originale o divertente, da inviare con un messaggio sul cellulare, via WhatsApp, da pubblicare sulla bacheca personale Facebook o da spedire via posta elettronica. Di siti aggiornati anche per questa ricorrenza speciale c'è solo l'imbarazzo della scelta. Fra i più popolari ci sono frasiaforismi.com e frasidamore.net.

Tra le più popolari e condivise dagli utenti del web su pensieriparole.it c'è questa: "Le mani di un padre sono come un arcobaleno: innalzano i figli alle irraggiungibili meraviglie dei cieli, ma con forti radici e passo sicuro indicano loro la via, su questa fragile zolla di vita terrena".

Su frasionline.it, "Detesto le feste commerciali... tolgono valore alle cose! E' vero però che questa festa è un'occasione per esprimerti il mio affetto e la mia gratitudine per quello che fai giornalmente. Auguri papà!". Su amando.it c'è anche questa bella poesia: "Oh papà su dammi la mano, grande e forte mi sento con te! Tu mi guardi e mi dici piano: son felice se tu sei con me. Se mi tieni sulle tue spalle io mi sento un capo tribù, se mi tieni stretto al tuo cuore, il mio amico più grande sei tu".

Non mancano le opportunità di invio di una cartolina elettronica per esprimere il proprio affetto in maniera virtuale. Cartoline.net, ad esempio, è un classico del web, utile sia per la Festa del Papà 2016 sia per altre ricorrenze che si celebrano nel corso dell'anno.

Anche carloneweb.it propone lo stesso servizio: basta scegliere l'immagine e indicare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario. Anche con Inglesina Regina di Cuori è possibile fare gli auguri in modo personalizzato utilizzando un mazzo di carte. Oltre che sulla bacheca, le parole e le immagini possono essere spedite con un messaggio di posta elettronica.

Un altro sito originale è maestramary.altervista.org in cui, oltre alle frasi, sono pubblicati biglietti, decorazioni, addobbi, poesie e filastrocche, carta da lettere, attestati, segnalibri, striscioni, disegni, coccarde, pagelle, poesie in inglese, lavoretti, cornicette. Anche Facebook propone pagine a tema e costantemente aggiornate sui papà e sulla festa a loro dedicata perché in fin dei conti, questa è anche la festa di tutti i figli.