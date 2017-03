Frasi auguri Festa del papà: di amore e affetto, originali e divertenti, cartoline e disegni

Come scegliere le parole migliori per augurare una buona festa del papÓ, disegni, cartoline e immagini da dedicare: le idee

Come scegliere le parole migliori per augurare una buona festa del papà? Questa è una delle domande che in tanti si pongono ormai alle soglie dei festeggiamenti. Domenica 19 marzo, infatti, si celebra San Giuseppe e la festa del papà e tra i più piccini che si stanno sbizzarrendo a scuola a realizzare i propri lavoretti e i più grandi alla ricerca del regalo perfetto e desiderato capace di far felice il proprio papà, si corre alla perfetta organizzazione della giornata.

Per i messaggi di auguri, si sa, nulla è meglio delle parole dettate dal cuore, soprattutto se poi si dedicano ad un genitore che di fronte a certi pensieri viene sicuramente catturato.

Festa del papà frasi d’amore e d’affetto

Per tenere un bambino in braccio ti basta solo l’amore, per allevarlo ti serve molto di più, per essere suo padre, ti deve dare qualcosa anche Dio Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me Il concetto di papà non è mai stato legato alla capacità di procreare. Buona festa del papà a chi ha saputo farci da Padre Ci sono felici, ci sono giorni tristi, ma oggi è un giorno super perché è dedicato alla tua festa. Auguri papà Auguri a tutti quei papà che non hanno avuto paura di un pancione, che ascoltano i propri figli, che hanno cercato e cresciuto la propria famiglia Caro papà sono poche le certezze di questa vita ma la mia è la fortuna di averti accanto. Auguri in questo speciale Mi hai insegnato che tutto si può fare. Mi hai sorretta quando le mie gambe erano stanche e mi hai insegnato non una, ma mille volte a camminare. Mi hai indicato la strada e sei venuto a prendermi ogni volta che la smarrivo. Mi hai sempre accolta in grandi abbracci ed è per questo che ti amo. Auguri papà Il tuo amore per me e la nostra famiglia mi fanno capire che grande uomo sei e che uomo vorrò al mio fianco. Unico come ma mai come te. Auguri babbo.

Festa del papà frasi originali e divertenti

Essere un buon padre è come farsi la barba, non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. Auguri papino Caro papà oggi è la tua festa e da te mi aspetto molto di più… non i soliti 10 euro, anche 20. Auguriiiiiii Sabato è la tua festa caro papà, perché non andiamo insieme a sbizzarrirci… ma ovviamente paghi tu. Tanti auguri

Festa del papà 2017 cartoline e disegni

Per augurare buona festa del papà in maniera originale si possono inviare anche cartoline e disegni significativi, divertenti, o anche animati che esprimano un messaggio particolare, che sia d’amore o divertente, purchè celebri il proprio papà. Anche in questo caso è possibile trarre spunti da siti ad hoc come www.cartoline.it, http://www.kisseo.it/cartoline-virtuali/cartoline-festa-del-papa, o http://www.carloneworld.it/Speciale_Festa_del_Papa_Cartoline_auguri.php. Tante le idee proposte tra cui scegliere.

