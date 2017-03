Frasi festa del Papà auguri, immagini Facebook, video, sms, foto, idee regalo, ricette Bignè, zeppole San Giuseppe Festa Papà 2017

Dalle frasi migliori da scegliere per augurare una buona festa del papÓ a ricette e procedimenti per realizzare le tipiche zeppole di San Giuseppe: cosa fare

Tipici dolci di San Giuseppe sono le zeppole, che si possono fare sia fritte che al forno, e che tanto piacciono ai grandi e ai più piccini. Ma per addolcire la festa di sabatosi possono preparare anche classici bignè o frittelle. Di seguito proponiamo ingredienti necessari e procedura per realizzarle. Ma proponiamo anche idee e consigli per augurare una buona festa del papà al proprio genitore. Cosa fare

Festa del papà 2017 frasi auguri

Ecco di seguito alcune delle frasi che si possono dedicare: ‘Auguri a te papà e a tutti quei papà che sono riusciti ad essere Padri davvero’, ‘Non mi hai mai fatto mancare niente, mi hai riempito d’amore, coccole e insegnato la vita. Tu uomo speciale. Auguri papà’, ‘Tutte le parole del mondo non potrebbero mai spiegare l’amore che provo per te. Auguri papà’, ‘Il bello del tuo essere speciale e che speciale non dici mai di essere ma il tuo cuore lo è. Auguri papino mio’,

‘Ti vedo da sempre grande e grosso, ti penso da sempre lontano dal mio mondo, ma capisco che invece sei il mio mondo, che capisci ogni piccola cosa anche se fai finta di niente, che si ‘segui’, mi osservi, portandomi sempre per mai. Grazie papà e un milione di auguri a te in questo giorno speciale’. Gli auguri possono essere inviati via email, classici sms, mms, tramite Whats app e Facebook, che permettono di inviare e ricevere anche foto, immagini e video particolari che si vorranno realizzare per fare auguri speciali ai propri papà.

Festa del papà 2017 idee regalo

Potrebbe esserci l’imbarazzo della scelta per il regalo da fare al proprio papà per la festa del papà di sabato 19 marzo. Classica idea i capi di abbigliamento, per i più tecnologici, esistono diverse offerte di oggetti hi-tech, per tutte le tasche, da quelli low cost di alcuni accessori, come le pennette Usb, a quelli più costosi come gli amatissimi smartwatch e per gli amanti delle fotografie perché non pensare a fotocamere o videocamere di ultima generazione?

Ai più sportivi si potrebbero regalare oggetti inerenti diversi sport, ma è possibile anche pensare a pacchetti benessere, magari per due, per far trascorrere una sana giornata di relax ai propri genitori. E perché no cercare percorsi di escursioni, magari in montagna, in cui dilettarsi insieme al proprio papà in una giornata speciale?

Festa del papà 2017 zeppole di San Giuseppe

Tipico dolce della festa del papà e di San Giuseppe sono i bignè e le zeppole, che possono essere sia fritte che al forno. Gli ingredienti per prepararle sono : per l’impasto 3 uova medie, 70 gr di burro, 40 gr di zucchero, la scorsa grattugiata di un limone, 250 ml di acqua, 150 gr di farina 00 e 2 g di sale; e per la crema pasticcera 3 uova, 25 gr di farina, 75 gr di zucchero, 250 ml di latte, mezza bustina di vanillina.

Si parte dalla crema pasticcera: si riscalda il latte in un pentolino con la vaniglia e i suoi semi, sbattere in una ciotola, con la frusta, il tuorlo e lo zucchero e aggiungere la farina. Bisogna versare il latte riscaldato sul composto a filo, amalgamando con la frusta, mettere il composto sul fuoco e mescolare fino a quando la crema non si sarà addensata, quindi bisogna versarla in una ciotola e farla raffreddare.

Per l’impasto, bisogna mettere in un pentolino dal fondo spesso il burro a pezzetti e versare l'acqua e sale e portare lentamente ad ebollizione, mescolando con un cucchiaio di legno. Appena il burro sarà sciolto e l’acqua bolle, bisogna togliere il pentolino dal fuoco e versare al suo interno la farina setacciata, rimettere il pentolino sul fuoco e amalgamare tutti gli ingredienti.

Bisogna girare il composto fino a quando non si sarà formata una patina biancastra sul fondo del pentolino, quindi spegnere il fuoco e aggiungere lo zucchero, mescolare bene per incorporarlo al composto e versare l’impasto in una ciotola lasciandolo diventare tiepido. Quando l’impasto si sarà raffreddato, l’impasto dovrà essere trasferito in una ciotola, insieme alla scorsa grattugiata e le uova.

Quando il composto sarà ben amalgamato, con una sac-à-poche si dovrà formare un dolce con un movimento a spirale, poi bisogna riscaldare l’olio fino ad una temperatura compresa tra i 160° e 170° C e immergere non più di 1-2 zeppole, quando saranno ben dorate, bisognerà scolarle, guarnirle con crema pasticcera, amarene e zucchero a velo. Insieme alle zeppole, altro dolce tipico di San Giuseppe sono le frittelle di riso.

Per preparale bisogna far cuocere 150 gr di riso in 1/5 di latte, aggiungere un pizzico di sale, far quindi raffreddare il composto e poi aggiungere 3 uova, mescolando il tutto con un mestolo di legno. Si aggiungono poi 50 gr di zucchero, 150 gr di farina, 1 cucchiaio di lievito, 1 bustina di vaniglina, un bicchierino di marsala e una scorza grattugiata di limone. Si mette quindi a riscaldare l'olio in un tegame alto e quando sarà bollente bisogna creare con l’impasto fatto delle palline da friggere. Una volta pronte, dovranno essere chiaramente scolate e alla fine cosparse di zucchero.