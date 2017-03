Auguri festa del Papà: frasi auguri, messaggi, dediche, biglietti per colpire e stupire padre, babbo. Feste a Roma e Milano

La Festa del Papa 2017 Ŕ un'occasione ghiotta per manifestare la propria vicinanza. Ecco dove cercare regali last minute.

Domenica 19 marzo 2017 si celebra la Festa del Papà. Quali sono le parole più simpatiche e originali per fare gli auguri con un SMS sul cellulare o con un rapido messaggio via WhatsApp? Internet è come al solito il posto migliore per trovare soluzioni per ogni esigenza. Basta dare un'occhiata al sito pensieriparole.it per farsi una prima idea.

Questo è solo un esempio: "Papà: la sicurezza dell'infanzia. L'amico dei primi giochi. La guida sicura di sempre. La persona che ti dà solo buoni consigli. La fonte inestinguibile a cui puoi sempre attingere. La persona che non ti abbandonerà mai. Questo e tanto, tanto ancora è il papà. Auguroni papà".

Frasi auguri Festa del papà

Sul sito sms-pronti.com, le proposte non oltrepassano generalmente la lunghezza standard di 160 caratteri così da contenerli in una sola spedizione con il cellulare. Altrettanto vivace è il panorama delle cartoline elettroniche.

Fra i siti più popolari e adatti in ogni circostanza c'è cartoline.it, con le proposte Evoluzione del papà, Tale padre, tale figlio, Peppa Pig per la Festa del Papà, Auguri divertenti per la Festa del Papà, Auguri al mio Immenso Papà, Per un Papà mangione, Per un Papà tifoso di calcio, Per un Papà poltrone, A un Papà combina guai, Per un Papà pasticcione, Divertenti auguri per la festa del papà, Cartoline divertenti festa del papà, Ironici auguri per il 19 marzo.

Regali economici per papà

Anche per fare un regalo last minute in occasione della Festa del Papà 2017 , il web è strategico. Il solo portale di ecommerce Amazon invita a spulciare tra le categorie Videogiochi, Elettronica, Moda, Fai da te, DVD, Libri, Casa e cucina, Sport, CD, Bellezza e Cura della persona, Bevande alcoliche, Auto e Moto, per cercare l'idea migliore. Tra l'altro sono costantemente proposti sconti e promozioni, come la triplice offerte del giorno, lampo e in vetrina.

Eventi Festa Papà Roma e Milano

In molte città italiane ci sarà la possibilità di trascorre in compagnia la Festa del Papà 2016. Una delle idee più originali è quella al Museo del Fumetto di Milano. Proprio domani viene inaugurata la mostra "Star Wars: dal fumetto al cinema... e ritorno", affiancata dall'evento "“I am your Father Day!", ispirato alla battuta di Darth Vader.

Tra gli ospiti ci sono Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, i disegnatori Luca Bertelè e Jacopo Camagni, il pianista Fabrizio Spaggiari, i figuranti ufficiali della 501st Legion Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base. A Roma c'è un appuntamento speciale ed è quello con la scuola di cucina TuChef che propone laboratori di cucina per bambini e per papà.