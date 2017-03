Auguri Originali per Festa Papà, frasi divertenti, disegni simpatici, biglietti ti voglio bene

Le migliori idee di auguri per la Festa del papÓ e San Giuseppe: festeggiamenti pronti per domenica 19 marzo. Cosa scrivere

Non è semplice avere le giuste idee per inviare gli auguri di buona Festa del papà, che si festeggia domenica 19 marzo, giorno di San Giuseppe. A volte tanti pensano di incorrere nella banalità ma, c’è da dire, che in queste occasioni le parole più semplici sono anche quelle che vengono più apprezzate, perché in fondi i nostri genitori, e in alcuni casi proprio i papà, sono poco abituati a sentire ogni giorni dediche d’amore da parte dei propri figli. Vediamo, dunque, come augurare una buona festa del papà con diverse parole.

Festa del papà frasi originali auguri:

‘La Festa del papà: un giorno speciale per l'uomo che, come un abile condottiero, con pazienza e sacrificio, ci ha accompagnato verso il traguardo della maturità. Auguri, papà

Ero triste e c'era sempre chi mi consolava, avevo paura e qualcuno mi proteggeva... Non sono mai stato solo perché c'è sempre stato qualcuno accanto a me. Grazie, papà

Una strada percorsa insieme, una mano piccola nella tua, per fare di me una donna, la donna che oggi ti ricorda come il padre migliore del mondo. Auguri, papà

Se un giorno dovessi spiegare cosa significa la parola 'papà' a chi non la conosce, prendere il mio telefonino, farei vedere una tua foto e inizierei a raccontare di te. Auguri al migliore papà del mondo

La bellezza dell'essere figlia sta nell'avere un papà come te. Tanti auguri, babbo

Tu, un eroe di vita, un principe nei sogni. Auguri mio dolce papà

Caro papà, in questo giorno speciale non posso non mandare un pensiero speciale a te che rendi speciale ogni mio giorno. Auguri

Dolci auguri all’unico uomo che accompagna i miei passi regalandomi tanta felicità’.

Festa del papà frasi divertenti

E’ possibile scegliere di fare gli auguri al proprio papà anche in maniera originale e ironico. Ecco alcune idee: ‘Caro papà, è proprio vero che, se non ci fossi stato nella nostra vita, avremmo dovuto inventarti. Io, poi, ti rifarei proprio così come sei adesso. Certo, bisognerebbe avvisare la mamma, perché, secondo me, non sarà tanto d'accordo. Tanti auguri’, ‘Non esiste nessun regalo che possa valere quello che tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo. Non ti offenderai mica, papà? Tanti auguri’, ‘Caro papà, chi ti invita ad essere gentile con me fa bene: sarò io un giorno a scegliere la tua casa di riposo! Auguri’, ‘Papà, oggi è la tua festa: come vedi, mi ricordo di te anche per gli auguri e non solo per i soldi. Non è che, intanto, mi presteresti la macchina?’.

Festa del papà siti web frasi e video e cartoline

Da http://www.pensieriparole.it/frasi-per-ogni-occasione/auguri-per-la-festa-del-papa/pag1, a http://aforisticamente.com/2014/03/11/festa-del-papa-frasi-e-aforismi/, http://www.frasionline.it/frasi-auguri-festa-papa.htm sono diversi i siti web che offrono spunti e idee per scrivere i migliori auguri per la festa del papà e cercare immagini e cartoline animate da accompagnare con dediche speciali per il proprio papà.