Festa del Papà 2017: idee regalo, lavoretti bambini. Eventi: cosa fare domenica

Si avvicina il giorno della Festa del Papà e ci si affanna alla scelta del regalo dell’ultimo minuto o ad organizzare una giornata fuori con il proprio papà e l’intera famiglia. In tanti sono anche alla ricerca del pensiero giusto da dedicare al proprio papà per questo giorno speciale. Di seguito cercheremo di fornire alcuni spunti e consigli su cosa fare?

Idee regalo Festa del papà

In questi ultimi giorni che precedono il giorno della festa del papà la domanda più ricorrente è cosa regalare. Sono tantissime le idee tra cui scegliere, che spaziano dagli oggetti hi-tech, a semplici capi di abbigliamento tradizionali a gadget, a week end o giornate da trascorrere insieme fuori.

E’ possibile consultare alcuni siti come www.angolodelregalo.it, www.troppotogo.it, ma anche booking.com per cercare la soluzione ideale per il proprio papà. E si possono prenotare B&B o stanze in agriturismi, a poco prezzo, per trascorre due giorni fuori con la propria famiglia e gustarsi i cibi della tradizione, tipici di agriturismi e masserie.

O sfogliare cataloghi web per trovare portachiavi in cui poter incidere anche dediche speciali o le proprie iniziali, o bracciali da uomo particolati; magliette o grembiuli da personalizzare; accappatoi o, per chi le usasse, vestaglie personalizzate, o anche cornici a cristalli liquidi dove caricare una infinità di foto del papà con tutta la famiglia.

Senza dimenticare la possibilità di preparare dolci o ricette tipiche da far trovare in tavola. La ricetta tradizionale per la festa del papà è quella delle frittelle di riso o anche delle zeppole, conosciute come zeppole di San Giuseppe, che possono essere sia fritte che al forno.

Per i papà amanti della natura, il regalo giusto si potrebbe trovare su Treedom, sito di e-commerce fiorentino dedicato agli alberi che offre un'idea regalo green. Si può addirittura regalare un albero al proprio papà e seguire direttamente online la crescita, mentre un contadino del luogo se ne prenderà cura e documenterà la crescita con fotografie.

Eventi Milano, Torino, Roma, Bologna

Come trascorrere la giornata della Festa del papà che quest’anno, cadendo di domenica19 marzo, offre la possibilità di passare un solo giorno o l’intero week end fuori. Classica idea per trascorrere fuori il giorno della Festa del papà potrebbe essere quella, per chi si trova in qualche città d’arte, come Roma, Milano, Torino, Bologna, di visitare musei o palazzi antichi.

Interessanti iniziative a Roma dove domenica, alle 11 alle 17, alla Casina di Raffaello i fotografi di Camera21 realizzeranno ritratti dei bambini con i loro papà; mentre al Museo di zoologia, alle 16, la Festa del papà si festeggia con padri e figli alla scoperta di come si comportano i genitori in natura e quali comportamenti mettono in atto le diverse specie per difendere la loro parole.

A Torino, un modo originale per festeggiare la Festa del papà sabato prossimo 19 marzo è passarla al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata che per l’evento organizza un’apericena dalle 19:30 alle 23. Il costo della serata è di 10 euro ma si potrà visitare gratuitamente il Museo.

A Bologna, ma più precisamente a Maranello, in occasione della Festa del Papà il Centro per le Famiglie di Maranello propone due appuntamenti, per bambini fino ai 6 anni e per gli adulti. Domani, venerdì 18 marzo alle 16:45 i Laboratori del Venerdì prevedono attività a partire dal libro “P di Papà” di I. Minhos Martins e B. Carvallio, mentre sabato 19 marzo dalle 10 alle 12 è in programma una mattinata in cui papà e bambini potranno dilettarsi in giochi di creazioni e di fantasia con materiali naturali come pigne, canne di bambù, cassette da frutta, tubi di cartone. Entrambe le iniziative sono gratuite.