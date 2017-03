Auguri Festa del Papà: frasi e immagini per Facebook e WhatsApp

Come scegliere le migliori frasi da inviare per gli auguri della Festa del PapÓ e come realizzare video o trovare immagini significative

Per fare gli auguri della Festa del Papà bastano poche parole e semplici idee per dedicare un pensiero speciale. E tutti si preparano a farlo in questi ultimi giorni. Vediamo cosa si può scrivere e come scegliere immagini e cartoline di auguri.

Frasi auguri Festa del Papà esempi:

Esistono diversi esempi da cui si può prendere spunto per inviare i mgiliori auguri per la Festa del Papà. E’ possibile scrivere gli auguri su semplici bigliettini o inviarli via messaggi, Facebook o WhatsApp, l’importante sia dedicare le parole del cuore.

'Mio caro Papà, se tu fossi una canzone saresti la più bella melodia della vita, se fossi un sentiero saresti il viale che porta al mio cuore, se fossi un albero saresti la quercia del mio amore, se fossi una stella saresti la più luminosa che indica sempre la strada giusta da seguire, se fossi il sole saresti la luce radiosa che rischiara le mie giornate... Per fortuna sei questo e anche di più, tanti auguri Papà Auguri al mio super papà Ti guardo oggi più che ai e sono orgoglioso e fiero di avere accanto un esempio di vita come il tuo. Auguri papà Prendermi la mano e lasciarmi condurre da te nel percorso di questa vita è stato ciò che di più bello avrei potuto chiedere. Mille auguri papà

e ancora:

In questo giorno speciale ogni pensiero dedicato a te potrebbe anche essere inutile se confrontato con tutti i grazie che penso ogni giorno dell'anno guardandoti e ascoltando le tue parole. Nulla potrà mai esprimere la mia gioia per avere te come papà. Auguri Mille sacrifici e affanni, sguardi pieni di stanchezza che brillano solo ad un mio sorriso e ad una mia carezza. Questo sei tu, papà, l'uomo che non chiede ma ad ogni piccolo gesto rinasce. Auguri Ringraziarti per quello che fai per ogni giorno con un semplice augurio oggi non basterebbe di certo, ma in questa occasione speciale voglio che il mondo intero sappia quanto tu sia magnifico e insuperabile esempio di vita. Auguri papà Buona festa del papà a te che sei e resterai per sempre l'unico uomo della mia vita.

Sono tanti i siti web dedicati agli auguri della Festa del Papà, potete trovare molte frasi anche qui e qui