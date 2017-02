Inter Roma streaming. Dove vedere in chiaro

Inter Roma, il principale dubbio di formazione per i nerazzurri è legato all'impiego di Brozovic. Non solo per scelte tattiche, ma perché le sue condizioni fisiche non sono al meglio. Per ora si profila una mediana a due davanti alla difesa con Kondogbia e Gagliardini. Non sarà facile per gli uomini di Pioli portare a casa la vittoria, anche perché la Roma, nonostante la sconfitta indolore in Europa League, viaggia a gonfie vele. La cura Spalletti continua ad aver sortito l'effetto necessario a tutto l'ambiente capitolino, con la squadra giallorossa che sembra la favorita per centrare quel terzo posto che significherebbe l'accesso ai preliminari della Champions League. In caso di vittoria i giallorossi potrebbero allungare definitivamente il distacco con l'Inter e insidiare il secondo posto del Napoli.

Inter Roma formazioni e stato di forma

L'Inter vista nell'ultimo turno con il Bologna è una squadra che sembra aver ritrovato la capacità di fare risultato. Per questo motivo Pioli schiererà con fiducia la migliore formazione per una gara sempre difficile come quella di Roma. Senza Miranda, fermo per squalifica, e con Brozovic in forte dubbio, la buona notizia è il rientro di Icardi in attacco. A supportarlo ci saranno Perisic e Candreva, con Joao Mario alle sue spalle. Un 4-2-3-1 basato sugli inserimenti di due terzini come Nagatomo e D'Ambrosio, mentre in difesa accanto a Murillo giocherà Medel. Le buone prove fornite negli ultimi tempi potrebbero permettere ai nerazzurri di cercare una vittoria che li rilancerebbe nella corsa per un posto in Champions.

Inter Roma streaming: dove e come vedere

L'incontro Inter Roma si può vedere in diretta streaming gratis, in italiano e live su Sky e Mediaset Premium. Entrambi offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play ovvero danno la possibilità di vedere le partite live su cellulari e tablet Android, oltre che su iPhone e iPad. Tuttavi questa possibilità è riservata solo a chi ha sottoscritto un contratto con uno dei due. Occorre aggiungere anche Now TV che permette ai non abbonati Sky, di acquistare la singola partita Inter Roma a 9,99 al netto di promozioni proposte di continuo. Ma a differenza dell'anno scorso serve aver acquistato un ticket per una delle sue sezioni.

Anche la compagnia Tim permette ai suoi clienti di vedere le partite in streaming sul cellulare e sul tablet al costo di 1,99 euro, oltre al 9,99 euro una tantum solo la prima volta. A questo ventaglio di opportunità anche per Inter Roma occorre aggiungere i siti web dei canali stranieri che hanno acquistato i diritti alla trasmissione radiotelevisiva: è lecito tentare con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox. Lo streaming di Inter Roma è anche possibile con i siti dei bookmaker, ma è spesso legato alla registrazione e alla dimostrazione di essere un giocatore che punta con regolarità sull'esito degli incontri di calcio.