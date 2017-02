Inter Roma streaming live gratis: come vedere e dove

Calcio di inizio alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, per una gara che si annuncia entusiasmante arbitrata da Paolo Tagliavento, della sezione di Terni. Entrambe le squadre che giocheranno per portare a casa il massimo risultato. Infatti i romani, dati per favoriti nei pronostici, devono guadagnare i tre punti per cercare di agganciare il secondo posto, attualmente occupato dal Napoli, così come i nerazzurri che solo con una vittoria possono sperare di ottenere il terzo. I precedenti tra le due squadre che si sono incontrate in campionato 163 volte, vedono una netta supremazia di vittoria da parte dell'Inter, che ha primeggiato per ben 70 volte, contro le 47 della Roma e i 46 pareggi. Tra i successi dell'Inter anche quello del match di andata dello scorso campionato, quando si è imposta sui giallorossi per 1 a 0, con gol di Gary Medel.

Inter Roma formazioni e aggiornamenti

I padroni di casa, che si trovano al quarto posto della classifica con 48 punti, sono reduci da un periodo di numerose vittorie, interrotte solo dalla sconfitta in casa della Juventus. Non sono attesi grandi cambiamenti di interpreti nel 4-2-3-1 dell'Inter con Handanovic in porta; D'Ambrosio, Medel, Murillo e Ansaldi in difesa; Kondogbia e Gagliardini in mediana; Candreva, Joao Mario e Perisic alle spalle dell'unica punta Icardi.

Il tecnico Luciano Spalletti contro l’Inter potrebbe ricorrere ad un 3-4-2-1, formato da: Szczesny in porta; Manolas, Fazio e Rudiger in difesa; Bruno Peres, Strootman, De Rossi ed Emerson a centrocampo; Nainggolan e Salah dietro a Dzeko. Si prospetta un'atmosfera molto bella per giocare a calcio, con un pubblico che sarà di certo quello delle grandi occasioni.

Inter Roma streaming: come vedere la partita a San Siro

È facile vedere Inter Roma in streaming per il semplice motivo che esistono diverse strade percorribili sia per smartphone, tablet e sia per PC. Una di queste è affidarsi ai siti di quei canali satellitari stranieri che hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi per la trasmissione delle gare del campionato di Serie A. Ad esempio si può fare un tentativo per vedere Inter Roma in Spagna su Atresmedia e TV3, in Svezia su MTGm in Suriname su STVS, in Serbia su RTS, in Russia su Match TV, in Svizzera su SRG SSR, in Slovacchia su RTVS, negli Stati Uniti d'America su Fox, in Turchia su TRT, in Slovenia su Pro Plus.

Un'altra possibilità da prendere in considerazione per vedere Inter Roma arriva dalle piattaforme dei bookmaker, anche se occorre fare i conti con alcuni limiti, come la necessità di registrarsi, di aprire un conto o addirittura di essere giocatori attivi nelle puntate. Tuttavia, chi è dedito a questa modalità di gioco può fare un tentativo. Allo stesso tempo è certamente possibile vedere il match dello Scida su Now TV di Sky che non richiede abbonamenti al canale satellitare e con una cerca regolarità vengono avanzate nuove proposte. E ovviamente, gli abbonati di Premium e Sky possono vedere lo streaming di Inter Roma rispettivamente su Premium Play e Sky Go.