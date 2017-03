Frasi Festa Papà auguri che non si possono dimenticare per divertire, stupire ti voglio bene. Idee regalo

Ci sono tanti modi per fare gli auguri al proprio padre per il 19 marzo e tanti regali che si possono fare, tuttavia pochi possono risultare divertenti e originali. Eccone alcuni.

Iniziamo dalle idee regalo e in particolare con quelle che si possono fare da soli. Se si sceglie questa strada per fare i regali iniziamo a vedere innanzitutto che si potrebbero creare dei fazzoletti ricamati, magari fazzoletti di seta che di solito i padri più maturi adorano usare.

Si potrebbero ricamare mettendo le iniziali del proprio padre oppure anche una frase molto carina o magari un sostegno per la squadra del cuore che lui adora. La cosa che i padri adorano è l'attestato come miglior papà del mondo, per crearlo basta avere un programma come power point e un computer con stampante e il gioco è fatto.

Per chi invece è più grande e vuole fare un regalo più serio allora ecco che ci possono essere davvero alcune idee da prendere al volo. In particolare si potrebbe pensare di regalare una piccola vacanza nel week end per i genitori, oppure si potrebbe regalare qualcosa di tecnologico, come un nuovo telefonino oppure qualche gadget tecnologico di cui vostro padre è appassionato, come ad esempio un mp3, così se vostro padre deve viaggiare per lavoro potrà ascoltare le canzoni che più adora.

Un'altra idea regalo magari meno originale ma che piace sempre ai padri può essere quella di un bel libro, o meglio ancora di un disco del proprio gruppo o cantante preferito. Infine potrebbe essere utile regalare qualcosa per la cura della persona, magari l'ultimo modello di un rasoio da barba, cosa che i padri gradiscono sempre e che useranno di sicuro, cosa che invece si rischia che non facciano se gli regalate altri oggetti.

Per quanto riguarda le frasi di auguri, invece, da accompagnare ai biglietti del ragalo divertenti, simpatiche, originali o anche solo d sole per dirti ti voglio bene da accompagnare con foto, video, immagini e scrivere su sms, mms o biglietti si possono trovare qui tante idee