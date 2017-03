Idee auguri Festa del papà: per stupide, dediche, foto, video

Se cercate il miglior modo possibile per stupire vostro padre nel fargli gli auguri in occasione della sua festa ecco che il modo migliore potrebbe essere quello di un bel video.

In particolare per la festa del papà invece del solito modo di fare auguri può essere originale trovare un bel video su internet inviarlo via telefono a vostro padre. In particolare sul web si possono trovare tanti portali che contengono video che possono fare al vostro caso.

Ad esempio sul sito rivelazioni.com si possono trovare video di tutti i tipi che potrebbero piacere a vostro padre, come ad esempio video di strafalcioni calcistici, oppure se vostro padre critica sempre le donne che guidano ecco che si possono trovare video esilaranti a riguardo.

Se poi si vuole andare sul sicuro allora si può consultare Youtube, il portale più famoso che riguarda i video, qui sopra infatti si può trovare di tutto, video di qualsiasi genere. Se invece si vuole regalare una foto allora può essere utile questo consiglio: prendete una foto dove siete voi e vostro padre di diversi anni fa e fate un collage con una foto recente, poi magari sotto incidete una frase che in questi anni passati insieme lo avete amato sempre di più, sarà di sicuro un regalo che andrà a sciogliere il cuore di vostro padre.

Sempre utilizzando le foto si potrebbe fare anche un regalo molto originale, magari potete personalizzare un oggetto che vostro padre usa di frequente, come una cover per il telefono o altro, con una foto della vostra famiglia. In questo modo vostro padre vi avrà sempre con sè.

Infine, se proprio siete a corto di idee, ecco che potete consultare il sito frasionline.it dove sarà possibile trovare tutte le frasi adatte alla festa del papà, magari potete allegare una di queste frasi alla foto che volete regalargli, un'idea regalo molto originale.