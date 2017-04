Auguri di Pasqua frasi originali, immagini simpatiche,foto divertenti,pace e amore.Eventi Settimana Santa e ricette pranzo Pasqua

Via sms, mms, email, whats app, Faceboook, o con video, immagini divertenti, cartoline animate: sono tanti e diversi i modi con cui domenica 16 aprile si potranno inviare frasi e pensieri ad amici, parenti e colleghi per augurare una buona Pasqua 2017. Tanti anche i siti web che propongono un’ampia scelta di frasi di Auguri di Pasqua e messaggi da scrivere in cui c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Frasi Auguri di Pasqua

Tra le frasi proposte, semplicemente ‘Vi auguro una serena Pasqua da trascorrere in famiglia e con le persone del cuore’, o ‘Che quest'uovo di Pasqua rappresenti per voi pace, armonia, serenità e amore. Auguri sinceri a tutta la famiglia’, ‘Che la colomba di Pasqua vi porti tanta serenità e che Gesù vegli su di voi. Auguri’, ‘Siate felici come lo sono il cielo e la terra in questo magico giorno. Buona Pasqua a tutti’, ‘Ulivo sta a significare pace; ve la auguro non solo in questo giorno ma per tutto l'anno e nella vostra casa. Auguri di Buona Pasqua.

Ricette di Pasqua

Passando invece alle ricette dei piatti da portare in tavola domenica, si potrebbe certamente spaziare tra i piatti migliori che si sanno preparare, ma secondo la tradizionei piatti da preparare sono abbacchio, agnello o capretto, uova e pastiera. C'è chi si diletterà in grigliare di carne di ogni gusto ma agnello e capretto solitamente si cucinano al forno con le patate. C'è chi sceglie di cucinarli anche alla cacciatora, decisamente più gustosi. In questo caso, l’agnello deve essere infarinato e rosolato in una padella fondo spesso con mezzo bicchiere di olio extra vergine di oliva e 2 spicchi d'aglio. Si sfuma poi con mezzo bicchiere di vino bianco, sale e pepe quanto basta e si lascia cuocere per 30 minuti circa.

Sono poi iniziati ieri con la domenica delle Palme i diversi eventi della settimana Santa che culminerà con la Pasqua della Resurrezione. Tra rappresentazioni, iniziative e Vie Crucis organizzate in tutte le diverse città italiane, giovedì 13 aprile si celebrano i sepolcri, e nel giorno del giovedì Santo, Papa Francesco alle 9:30 celebrerà la Santa messa e durante la giornata si terrà poi il rituale della lavanda dei piedi per la messa ‘in coena Domini’. Il giorno 14 del Venerdì Santo, alle 17.00 ci sarà la celebrazione della Passione del Signore all’interno della cappella papale, mentre alle 21:15, al via la Via Crucis al Colosseo, che terminerà con la benedizione apostolica ai fedeli presenti. Sabato 26 marzo ci sarà la Veglia pasquale alle 20:30 in San Pietro, con la benedizione del fuoco nuovo nell’atrio; mentre domenica 27 marzo, giorno di Pasqua, la Santa messa è in programma alle 10 e alle 12 dalla loggia centrale si assisterà alla benedizione ‘Urbi et Orbi’.