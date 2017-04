Auguri Buona Pasqua, serena e felice: frasi, foto, immagini, video, Facebook divertenti, originali, simpatiche, di pace e amore

Ecco alcune delle tante risorse suggerite dal web per fare gli auguri di Pasqua 2016 e per avere a portata di click immagini a tema.

Manca meno di una settimana di tempo alla Pasqua 2017 e per chi è alla ricerca di nuove idee per fare gli auguri, il web ha una risposta per tutto: sia per chi cerca frasi dal tono tradizionale e sia per chi cerca parole più simpatiche e leggere.

Non solo, ma la varietà è tale da essere presenti sia proposte più elaborate per chi intende spedire un messaggio di posta elettronica e sia per chi sceglie la strada di un rapido SMS sul cellulare o di WhatsApp. C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante proposte con cui augurare Buona Pasqua a parenti e amici e per avere a portata di click immagini a tema. Molte di queste frasi sono poi congeniali per riempire un biglietto di accompagnamento ai regali.

Basta dare un'occhiata alle tante sezioni del sito auguri.it: auguri di Buona Pasqua, auguri di Pasqua con coniglietti, auguri di Pasqua con pulcini, auguri di Pasqua divertenti, auguri di Pasqua religiosi, frasi di Pasqua, immagini di Pasqua. A ben vedere, si tratta solo di una delle tante opportunità che offre Internet. Il sito biglietti-auguri.com consente di personalizzare i biglietti di auguri con pochi click.

Il sito frasionline.it si caratterizza per la possibilità di pubblicare e i propri pensieri e di leggere quelli condivisi dagli altri utenti. Come questo: "Le campane suonano a festa e dentro ai cuori ricolmi di gioia si accende una splendente luce che ci mostra la giusta via. Auguri di buona Pasqua!". Ma anche quest'altro: "La Resurrezione di Gesù è motivo di gioia per tutti noi. Rendiamoci conto della nostra missione di diffondere questa gioia, di irradiarla ogni giorno della nostra vita dovunque andiamo e qualunque cosa facciamo; prima a noi stessi, poi in famiglia e poi agli altri". Per chi è alla ricerca di parole per il biglietto di accompagnamento dei regali, c'è sms-pronti.com con le tante pagine di proposte formulate dagli utenti.

Si tratta quindi di frasi che possono essere dedicate con molta facilità alle persone vicine. Non passa mai di modo l'invio di una cartolina elettronica. Un sito di riferimento è senza dubbio cartoline.it con le sue tante opzioni, come Trenino di Pasqua, Auguri per una splendida Pasqua, Coniglio esce da uovo, Auguri di Pasqua, Tulipani di Pasqua, Buona Pasqua glitter, Mille auguri di Buona Pasqua, Auguri sulle note di "You Raise Me Up", Raccogli le uova!, La fabbrica delle uova di Pasqua, Campane a festa, fiori e felicità, Auguri formali di Buona Pasqua, Uccelli portano uova di Pasqua, La lucertolina e il suo uovo... di Pasqua.