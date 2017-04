Frasi, immagini Auguri Buona Pasqua divertenti, formali. Appuntamenti Papa Francesco Lavanda Piedi, Via Crucis, Veglia Pasqua 2017

Frasi, immagini e cartoline speciali per augurare Buona Pasqua 2016 ai propri cari: come scegliere le parole giuste. Gli appuntamenti religiosi

Si avvicina il giorno della Pasqua 2017 che si festeggia domenica 16 Aprile e sono diversi gli appuntamenti in programma questi giorni, in differenti orari, che preparano alla celebrazione della Santa Pasqua, dalla Lavanda dei Piedi, alla Via Crucis fino alla Santa messa di domenica prossima.

Il giorno di giovedì Santo 13 aprile, Papa Francesco alle 9:30 celebrerà la Santa messa e durante la giornata si terrà poi il rituale della Lavanda dei piedi per la messa ‘in Coena Domini’. Papa Francesco ha deciso di celebrare la messa in Coena Domini con il tradizionale rito della Lavanda dei piedi con i profughi che sono ospiti di una struttura romana.

Dopo essere stato, dunque, l'anno scorso a Rebibbia, il Papa, per la celebrazione di quest’anno, ha deciso di coinvolgere migranti e rifugiati. Papa Francesco, dunque, laverà i piedi ai profughi.

Venerdì Santo 14 aprile alle 17 è in programma la celebrazione della Passione del Signore all’interno della cappella papale, mentre alle 21:15, partirà la Via Crucis al Colosseo, che terminerà con la benedizione apostolica ai fedeli presenti.

Sabato 15 ci sarà la Veglia pasquale alle 20:30 a San Pietro, con la benedizione del fuoco nuovo nell’atrio; mentre la domenica del giorno di Pasqua alle 10 si terrà la Santa messa e alle 12 è in programma la benedizione ‘Urbi et Orbi’ nella loggia centrale.

E intanto c’è chi pensa a frasi e bigliettini per augurare una serena Pasqua ad amici, parenti e colleghi. E’ possibile trarre spunti e idee da sezioni di auguri di Pasqua come questa, che propongono frasi come ‘Che la colomba di Pasqua vi porti tanta serenità e che Gesù vegli su di voi. Auguri’, ‘Siate felici come lo sono il cielo e la terra in questo magico giorno. Buona Pasqua a tutti’, ‘Tanti Auguri di Buona Pasqua a tutti voi’, ‘Se ogni tanto la gente pensasse al sacrificio di Cristo nostro Signore, l'intera umanità sarebbe più buona. Tanti auguri’, ‘E' Risorto per regalare ancora una nuova primavera al mondo intero. Buona Santa Pasqua a tutti’, ‘Con l'augurio che questa Pasqua porti pace e serenità a tutti voi. Mille auguroni’.

Consultando, invece, siti come http://www.rivelazioni.com/cartoline_ecards/cartoline_buona_pasqua.shtml o http://www.carloneworld.it/Speciale_Pasqua_Cartoline_auguri.php è possibile invece trovare cartoline e immagini, anche animate, per augurare una buona Pasqua 2017 in maniera originale e divertente, ed è anche possibile accompagnare ogni immagine con una dedica particolare.

Su questi stessi siti si possono scorrere anche video simpatici da dedicare ad amici e parenti per il giorno di Pasqua. Anche su siti esteri come http://www.wishesquotes.com/easter/happy-easter-wishes-and-greetings o http://www.123greetings.com/events/easter/happy_easter/ si possono trovare frasi e immagini per l’augurio di una Buona Pasqua a tutti.