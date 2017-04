Auguri Buona Pasqua 2017: messaggi auguri, email, sms, email, foto, disegni, video divertenti, originali, religiosi, simpatici

Pasqua: festa di pace e gioia, ma soprattutto occasione preziosa per dimostrare affetto ai propri cari. Ecco i migliori spunti per gli auguri di buona Pasqua 2017 più simpatici e originali.

Campane a festa, splendide giornate primaverili e l'affetto dei propri cari: Pasqua è una delle festività più attese durante l'anno. Non sempre, però, si ha la possibilità di avere vicini i propri cari per potergli rivolgere un augurio affettuoso di persona o per condividere con loro parte di questa festa. Quando amici e parenti sono lontani, fortunatamente, la tecnologia accorre in nostro aiuto permettendoci di comunicare in pochi istanti tutto il nostro amore e la nostra riconoscenza. I messaggi di auguri, però, devono essere originali e fantasiosi.

Auguri tramite smartphone

Basta un semplice smartphone per inviare una email, un sms o un messaggio di auguri tramite Facebook o Whatsapp. Internet mette a disposizione tantissime idee per foto, disegni e video divertenti che richiamino i simboli principali di questa festività.

Basta fare una piccola ricerca sui principali motori, per esempio, per trovare tantissime animazioni con le quali augurare Buona Pasqua 2017 a tutti. Per un augurio dolce e divertente, adatto agli amici e alle persone speciali della propria vita, saranno per esempio indicati quelli con dediche e immagini dei classici coniglietti pasquali, come quello che si trova a questo indirizzo: http://www.frasionline.it/frasi-auguri-pasqua.htm .

Auguri tradizionali e religiosi

Quando l'augurio non può essere veicolato da mezzi tecnologici, i mezzi più tradizionali saranno sempre una valida alternativa. Un biglietto dipinto, per esempio, sarà il modo migliore per recapitare auguri religiosi o rivolti a persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia. L'importante, in questo caso, sarà scegliere una frase che richiami il reale spirito di questa giornata. In questo sito, per esempio, sarà possibile trovare molti spunti per auguri di Pasqua più formali che onorino la tradizione cristiana legata a questa festa.

Un'idea particolare, infine, potrebbe essere quella di scrivere il proprio augurio sul retro di una fotografia a tema o di un disegno creato di proprio pugno. I soggetti potranno essere, anche in questo caso, i simboli tipicamente legati ai festeggiamenti di Pasqua: colombe portatrici di pace, teneri coniglietti, uova variopinte e campane saranno le immagini più indicate per augurare Buona Pasqua 2017.