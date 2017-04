Come fare auguri Buona Pasqua con frasi, immagini, biglietti stampare, video, foto originali, divertenti, simpatici, tradizionali

Ecco una collezione di siti da consultare per trovare frasi, biglietti, video e foto per la Pasqua 2017.

Domenica si festeggia la Pasqua 2017. In quanti hanno già trovato le parole giuste per fare gli auguri? Per tutti il web è un ottimo punto di riferimento per le proposte pubblicate sui siti arricchiti per l'occasione. Molte volte si tratta di citazioni d'autore o di frasi create dagli stessi utenti da inviare via SMS o via WhatsApp o da allegare a un biglietto o un messaggio di posta elettronica.

Frasi originali, divertenti, tradizionali

Il sito amando.it è certamente tra i più completi. Oltre a suggerire le parole più adatte per fare gli auguri, ospita anche una ricca collezione di risorse per la Pasqua 2017. Mette a disposizione decine di frasi , poesie e filastrocche e c'è spazio anche per una sezione dedicata alle cartoline elettroniche.

La procedura da seguire è molto semplice: basta scrivere un messaggio di accompagnamento e indicare nome e indirizzo di posta elettronica del destinatario e del mittente per completare l'operazione. Può rivelarsi utile anche pensieriparole.it. Accanto agli auguri religiosi, ci sono anche quelli che spostano l'accento su altre tradizioni di questo appuntamento.

Biglietti da stampare

Perché non allargare lo sguardo anche ai siti stranieri? Molte volte rappresentano la migliore occasione per distinguersi per originalità. Tra i tanti, indichiamo 123greetings.com, in cui sono presenti decine e decine di proposte, ma anche la sezione dedicata in wishesquotes.com.

Da queste parti, merita una visita il sito rivelazioni.com per le video-cartoline da inviare ad amici e parenti. Il portale biglietti-auguri.com permette la personalizzazione dei biglietti di auguri con pochi click. A conclusione dell'operazione è possibile salvare il lavoro sul PC, stamparlo, inviarlo con un messaggio di posta elettronica e condividerlo sui principali siti di social network, Facebook e Twitter compresi. Sul sito mondopps.com è invece presente una vasta scelta di presentazioni a tema Pasqua 2017.

Video, foto cartoline

Anche in questo caso sono anche i siti stranieri a fare la differenza, come il divertente jibjab.com. Di che si tratta? Di caricare la propria foto e quella di familiari e parenti per realizzare irresistibili balletti animati. Il successo è assicurato. Un'altra collezione di bei video è visibile e scaricabile su gizmodo.com. Una soluzione sempre più gettonata è quella delle cartoline elettroniche, che spesso portano con sé foto e immagini divertenti o video adatti per l'occasione. Fra i più popolari anche per questa ricorrenza c'è cartoline.it.