Frasi Auguri di Pasqua video, foto per amici, parenti, genitori, colleghi divertenti, simpatici, originali, formali, religiosi

Le migliori idee e i consigli per augurare Buona Pasqua ad amici, parenti e colleghi: come trovare spunti ed esempi

Sia che si decida di inviare i propri auguri tramite sms su cellulare, o tramite Facebook e Whats app, vasta è la scelta di modi tra cui scegliere, tra frasi e dediche speciali che accompagnano magari immagini, foto, video e cartoline particolari. Ma dove si possono trovare suggerimenti per non sbagliare? Nella nostra sezione di Frasi di Auguri di Pasqua è impossibile non trovare l’idea adatta tra pensioni religiosi, frasi divertenti o formali per tutte le necessità.

In base, infatti, al destinatario, che sia un amico, un parente, un collega di lavoro, la nostra raccolta offre molteplici possibilità di immagini e cartoline, anche a carattere fortemente religioso, che rappresenterebbero certamente un pensiero originale per gli auguri di Pasqua.

Diverse proposte, ma di frasi, si trovano su siti come http://www.pensieriparole.it/frasi-per-ogni-occasione/auguri-di-pasqua/pag1, dove sono riportate frasi come 'Spero che questa Santa Pasqua porti erenità e pace a tutti, che il sacrificio di Gesù non sia stato vano. Tanti auguri', 'Un pensiero per te, per augurarti una Pasqua ricca di gioia e serenità. Auguri'.

Ma anche: 'Che la luce della Resurrezione del nostro Signore possa riaccendere la speranza di una vita migliore. Auguri di Buona Pasqua', 'Un raggio di sole che ti accarezza dolcemente il viso strappandoti un sorriso, Gesù è Risorto. Auguri di Buona Pasqua'.

Frasi religiose di Pasqua

E ancora frasi religiose come 'La Pasqua sia foriera di pace, serenità e salute. A te auguro questo. Pace serenità e salute', 'Buona Pasqua a te che sei sempre nei pensieri miei. Buona Pasqua di vero cuore perchè so che in te c'è tanto amore. Auguri', 'Così come Gesù salutò i discepoli dicendo:"Pace a voi!" auguro a te e famiglia la pace che possa portarti gioia del cuore e serenità dello spirito. Auguri', 'Buona Pasqua felice agli amici migliori. Auguri'.

Frasi formali di auguri di Pasqua per colleghi

Per augurare una Buona Pasqua a colleghi e capi di lavoro, i toni delle frasi dovranno chiaramente essere più formali 'Sinceri Auguri di Buona Pasqua a te e a tutta la tua famiglia', 'Le giungano i nostri più sentiti auguri di una serena e pacifica Pasqua', 'In un giorno così speciale, auguro a tutti di essere sempre uniti come in questo santo giorno'.

E ancora: 'Buona Pasqua, con l'augurio che ogni anno sia sempre più entusiasta di festeggiarla', 'Che lo spirito pasquale vi doni immensa gioia. Buona Pasqua', 'Felice Pasqua. Spero vivamente che questa festività rinnovi in lei la fiducia, la gioia e la speranza. Auguri'.