Frasi Auguri di Pasqua più belli con video, foto, immagini fare auguri di Felice, Serena Pasqua. Migliori siti web dove trovare

Mancano poche ore alla Pasqua... perchè non giocare di anticipo e inviare gli Auguri di Buona Pasqua, felice e serena ad amici, colleghi, parenti per mostrar loro che li state pensando? Ecco tanti modi con video, foto, immagini e frasi originali per fare gli auguri.

Anche quest'anno arriva puntuale l'appuntamento con la Pasqua. Domenica 16 aprile 2017 è tempo di festeggiare con familiari, parenti e amici e di fare gli auguri. Tradizionali e religiosi, simpatici e originali, il web propone un ampio ventaglio di possibilità a chi ha bisogno di frasi adatte ai propri gusti e alle aspettative dei destinatari.

Con una rapida ricerca è possibile trovare le parole giuste da spedire via smartphone con un messaggio di testo non superiore ai 160 caratteri, via WhatsApp o via posta elettronica per fare gli auguri più belli di Serena e Buona Pasqua. Ma anche una cartolina digitale da inviare a tutti i contatti o da condividere sul proprio profilo Facebook con tutti gli amici, reali e virtuali.

Un sicuro punto di riferimento è la nostra sezione di Auguri di Pasqua, che mette a disposizione frasi come questa: "Dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino piccolo bello e birichino...è arrivato con un nastrino e un bigliettino, e un augurio speciale ti ha portato da parte del tuo angioletto dorato! ". D

ello stesso tenore è il sito frasionline.it. In molti casi le frasi sono suggerite dagli stessi utenti. Una delle più condivise è la seguente "La Pasqua sinonimo di rinascita possa essere per tutti voi l'inizio di un rinnovamento, come la Primavera. Gli alberi si rivestono mettendo le nuove foglie e sbocciano i fiori in una miriade di forme e di colori che trasformano e rallegrano il paesaggio intorno a noi. Buona Pasqua!".

Il sito frasiaforismi.com caratterizza per la presenza di citazioni d'autore. Anche per la Pasqua 2017, il portale amando.it è in prima fila con decine di suggerimenti a tema. Sono gli stessi lettori a popolare il sito con decine di proposte, tra cui questa dedicata a tutte le forze dell'ordine: "Auguri di una felice pasqua e una serena pasquetta ai Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, di Stato, Autostradale, Carabinieri, Guardia di Finanza Vigili Urbani di tutta Italia e del mondo".

Simpatiche e originali cartoline elettroniche sono messe a disposizione degli utenti dal sito carloneworld.it. Il funzionamento è semplice. Le card animate possono essere personalizzate prima della spedizione ed essere viste con attenzione grazie alla funzione Anteprima. B

asta indicare nome e indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario, scrivere il testo da inserire nella Cartolina scegliendo carattere, dimensione e colore. Fra le opzioni speciali ci sono la scelta della data di invio della cartolina e la possibilità di ricevere copia del messaggio che verrà inviato al destinatario o un avviso quando saranno disponibili novità riguardanti le cartoline.