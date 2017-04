Frasi Auguri Buona Pasqua, Felice, Meravigliosa, Serena, foto, immagini. Musei aperti, cosa fare Roma, Milano, Firenze

Pasqua al Bioparco o tra le vie dello shopping di Milano, o sul meraviglioso lungomare di Napoli: i giorni delle feste pasquali, da domenica 16 a lunedì 17, sono gli ideali per dedicarsi ad una giornata fuori all'insegna dell'arte e di iniziative particolari.

Pasqua e Pasquetta a Roma

Il Bioparco della Capitale propone tre giornate tematiche alla scoperta degli animali e sono in programma diverse attività ludico-didattiche durante le giornate: ‘dimmi che uovo fai e ti dirò chi sei’ per conoscere attraverso giochi ed esperimenti tutte le particolarità delle uova; ‘Le uova viste da vicino’ in cui i bambini, come piccoli ricercatori, potranno osservare al microscopio meraviglie nascoste ai nostri occhi; il gioco a squadre ‘L’uovo giusto al posto giusto’ quiz a tema uova di varie dimensioni; e ‘alla ricerca dell’uovo perduto’durante la quale i bambini potranno dilettarsi nel dipingere uova mimetiche.

Sono inoltre previste visite guidate e tutte le attività sono comprese nel costo del biglietto e per gli orari: venerdì 14, gli orari di apertura sono dalle 9:30 alle 17; sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 9:30 alle 19, e l’ingresso è gratuito per bambini al di sotto di un metro, bambini di altezza superiore a un metro e fino a 12 anni pagano 13 euro mentre il biglietto per gli adulti è di 16 euro.

Pasqua a Milano

A Milano, il lunedì 17 di Pasquetta presso la Chiesa e Convento di Sant’Angelo si terrà la Fiera dell’Angelo, tradizionale appuntamento di Pasquetta con i fiori di primavera, e saranno allestite diverse bancarelle.

Weekend di Pasqua a Bologna

Bologna, invece, nei giorni del week end di Pasqua e Pasquetta apre le porte a cittadini e turisti della Pinacoteca Nazionale per mostrare opere di artisti come Raffaello, Giotto e Tiziano; e di Palazzo Pepoli, Museo della Storia di Bologna dedicato alla storia, alla cultura e alle trasformazioni di Bologna, dalla Felsina etrusca fino ai nostri giorni, aperto dalle 10 alle 20 domenica e dalle 14:30 alle 20.

Cosa fare a Napoli per Pasqua

A Napoli, poi, si potranno vistare il Museo di S. Martino, il Museo Archeologico, il Palazzo Reale, Villa Floridiana e la Certosa di S. Lorenzo, ma anche le aree archeologiche di Pompei (fino alle 19), Paestum e Velia, la Reggia di Caserta, il cui parco sarà però chiuso lunedì di Pasquetta.

Pasqua, pasquetta a Firenze

A Firenze, il giorno della domenica di Pasqua alle 8:15si sarà il tradizionale appuntamento con il Carro di Fuoco, accompagnato dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, che partirà dal deposito di via il Prato per raggiungere piazza Duomo; alle 8:30 una rappresentanza di Bandierai degli Uffizi partirà dal Palagio di Parte Guelfa, percorrendo via Porta Rossa, Mercato Nuovo, via Vacchereccia e piazza della Signoria; alle 8:40 in piazza Signoria il Corteo della Repubblica Fiorentina, con il Gonfalone e il Sindaco.

Si muoverà per via Calzaiuoli, via degli Speziali, per raggiungere piazza della Repubblica con l'esibizione di sbandieratori e musici e poi ci sarà il ricongiungimento al Corteo proveniente da via il Prato, e alle 9:55 è previsto l'arrivo in Piazza S. Giovanni del Corteo con il Carro, e alle 11.00 si terrà il tradizionale scoppio del carro. Inoltre, a Firenze, i Musei Civici Fiorentini saranno aperti per una Pasqua all'insegna dell'arte, con eventi e percorsi dedicati a tutta la famiglia.

Frasi auguri di Pasqua

Tra le frasi più religiose per augurare Buona Pasqua ‘E' Pasqua. Una nuova, inesauribile sorgente di vita è stata infusa nel mondo: Cristo risorto. Auguri’, ‘La Santa Pasqua è e sarà sempre un'occasione dove l'amore, la pace e la serenità si uniscono in nome di Gesù, nostro Salvatore. Auguri, ‘Il Signore risorto sia sostegno nel lungo cammino della vita. Auguri di Buona Pasqua’, ‘La Pasqua ci fa risorgere tra freschezza di parole, luminosità dell'aria, attimi sussurrati da voce rasserenante, grazie alla Resurrezione del nostro Signore. Auguri’. 'Natale con i tuoi e a Pasqua come tu mi vuoi. Auguri amore mio', 'Ovetti, pulcini e coniglietti: Buona Pasqua ai miei nonnetti', 'Dolce come l’uovo con te è la vita, sei la mia sorpresa preferita. Auguri'.

Sono tantissimi i siti web che suggeriscono frasi di Auguri di Pasqua simpatici e divertenti, per amici e genitori con immagini e cartoline da inviare su WhatsApp, simpatiche e animate per inviare gli auguri di Buona Pasqua ad amici e parenti.