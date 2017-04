Auguri Buona Pasqua Felice, Serena di pace e amore per fare auguri amici, genitori, parenti con frasi, immagini, video, foto belle

Come fare gli auguri di Buona Pasqua in modo originale e simpatico? Ecco 19 modi per fare gli auguri a colleghi, amici, parenti senza essere mai banali.

Come fare gli auguri Buona Pasqua più belli che lasciano davvero meravigliati chi li riceve? Auguri di Pasqua simpatici, divertenti, originali o tradizionali, spirituali, religisiosi e cristiani? Ecco alcune frasi di Pasqua per fare gli auguri ancora una volta e sotto tutte le indicazioni per i migliori auguri di Pasqua con foto, immagini, video, cartoline e biglietti animati e non:

Pasqua giorno di Resurrezione: Auguri a tutti voi che vi sentite stanchi ed affaticati, che il Cristo risorto prendendovi per mano possa farvi sentire tutta la forza del suo AMORE, possa colmare i vostri cuori di pace e donarvi la forza per proseguire il cammino sicuri che domani sarà migliore.

Tanti auguri di buona Pasqua amore mio... chissa' che sorpresa troverai nel tuo mega uovo!!

Nei miei sogni ho immaginato un grande uovo colorato. Per chi era? Per la gente dall'Oriente all'Occidente: pieno, pieno di sorprese destinate ad ogni paese. C'era dentro la saggezza e poi tanta tenerezza, l'altruismo, la bontà, gioia in grande quantità. Tanta pace, tanto amore da riempire ogni cuore. Buona Pasqua!

L'ulivo è il simbolo della pace, non dura un solo giorno ma regna infinitamente tutti gli anni anche nelle vostre case, un Buona Pasqua a tutte le persone del mondo con una pace universale senza limiti e con piena di gioia e felicità per voi

AGGIORNAMENTO NUOVE FRASI: Per degli Auguri di Buona Pasqua sinceri ecco delle frasi per augurare una serena e felice Pasqua ad amici, colleghi, parenti via sms, WhatsApp o Facebook.

Auguri di Buona Pasqua a chi ancora spera, a chi crede che Domani sarà migliore, a chi non lascia infrangere i sogni, a chi porta la Pace nel cuore.

Che questo Santo giorno possa portarti: Tanta serenità e tanti sorrisi, a te e alla tua famiglia. Auguri di Buona Pasqua.

Ecco ancora nuove frasi di Auguri Buona Pasqua, serena e felice, sempre originale da inviare ai propri cari via whatsapp, sms o con il classico bigliettino:

Pasqua non è un giorno, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua.

Con l'augurio che questa Pasqua vi porti serenità e gioia di vivere e custodisca ai primi posti i valori essenziali della vita, la famiglia, l'amore e l'amicizia. Buona Pasqua!

Colomba baciata dai raggi del sole,

tu che porti il ramoscello della pace,

posalo sul mondo, affinché si estirpi ogni male.

Dona pace amore e serenità.

Abbiamo suggerito già tante frasi e modi per Augurare Una Buona Pasqua, felice e serena...ecco dievrse altre frasi, messaggi, dediche per amici, amiche, moglie, marito, fidanzato, fidanzata, parenti e tutti quelli che ci vogliono (o anche no!) bene:

Dentro l'uovo quest'anno mi piacerebbe trovare un tuo sorriso solo per me tesoro... Buona Pasqua!

In tempi tristi e cupi possa la speranza essere annientata dalla certezza nella resurrezione di Cristo illuminando il nostro cammino con un sorriso e un abbraccio. Auguri di buona Pasqua!

Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l'ha perso da tempo.

La Resurrezione di Gesù è motivo di gioia per tutti noi. Rendiamoci conto della nostra missione di diffondere questa gioia, di irradiarla ogni giorno della nostra vita dovunque andiamo e qualuque cosa facciamo; prima a noi stessi, poi in famiglia e poi agli altri.

Dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: "Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio". E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: "Viva la pace, abbasso la guerra". Auguri a tutti!

Migliori frasi di auguri di Pasqua

Arriva Pasqua 2017 ed è caccia alle frasi migliori per fare gli auguri. Quelle più belle e simpatiche, tradizionali o religiose, da dedicare a genitori e amici con un semplice SMS sul cellulare. Non solo frasi, per stupire con una Buona Pasqua speciale è possibile affiancare alle parole foto e immagini, biglietti di auguri e cartoline, da condividere via WhatsApp, su Facebook o inviare via email.

In tutti i casi, è il web il punto di riferimento per tutti con i tanti siti creati per l'occasione. Le risorse sfruttabili dagli utenti sono sempre gratuite e in grado di accontentare tutti i gusti. A proposito, la lista delle cose da fare a Pasqua 2016 è molto lunga, a iniziare dai musei aperti. Ma andiamo con ordine.

Frasi Auguri Pasqua 2017

Una prima selezione di opportunità è presente sul sito frasionline.it, molti delle quali inviate dagli stessi utenti. Punto di forza e di distinzione è la possibilità di dedicare al frase scelta direttamente dal sito. Basta inserire il proprio nome, quello del destinatario e gli indirizzi di posta elettronica e il gioco è fatto. Non solo, ma sono disponibili per una condivisione immediata anche i pulsanti WhatsApp, Facebook, Twitter e Google+.

Tutto molto semplice e rapido. E c'è anche il contatore del numero di dediche. Anche italianflora.it propone molte frasi per la Pasqua 2016, magari da abbinare a nel mazzo di fiori da inviare alle persone più vicine. Sul sito aforisticamente.com sono presenti interessanti citazioni d'autore.

Per chi è affezionato ai tradizionali 160 caratteri di un SMS, ecco sms-pronti.com per venire accontentati. Un'altra miniera di opportunità tra frasi, cartoline, foto e video è presente dal tradizionale sito auguri.it. I lettori possono rovistare alla ricerca di belle parole e di tanti modi originali per augurare Buona Pasqua 2017.

Per queste festività rappresenta una della più interessanti risorse, ma naturalmente può essere sfruttato in abbondanza anche per altre ricorrenze. Merita di finire in vetrina anche pensieriparole.it, se non altro perché Pasqua dopo Pasqua, festività dopo festività, il numero delle frasi è in costante aumento. Altre idee sono su frasissime.it, angolodellefrasi.it, frasi.net.

Cartoline elettroniche, GIF animate, foto, immagini per Pasqua 2017

Sono sempre molto ricercate per il bell'effetto che fanno sono le cartoline elettroniche. Fra i portali più attivi c'è cartoline.it con le sue tante sezioni. Il funzionamento è molto semplice e naturalmente gratuito a tutte le latitudini.

Basta selezionare la card scelta, scrivere l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, aggiungere qualche bella parola di accompagnamento, magari sfruttando i siti che abbiamo indicato, e decidere l'ora esatta in cui vogliamo che sia recapitata. Una notifica avviserà della lettura. Ma non si tratta naturalmente dell'unico portale a offrire questo servizio.

Fra i siti più originali c'è cartolineparlanti.net che consente di allegare un messaggio vocale e tra quelli in lingua inglese, perché no, c'è cartolinespeedy.it. Lo speciale Pasqua 2017 di carloneworld.it è certamente tra i più interessanti sul web. Ci sono decine di cartoline tra cui scegliere, certo, e tante frasi da dedicare, ma anche belle immagini, GIF animate pasquali, PPS, sfondi e ricette e disegni da colorare. A proposito, e che dire delle irresistibili videocartoline di rivelazioni.com? Vale la pena fare una visita. A chiudere il cerchio c'è kisseo.it, tra i più ricchi per la vivacità delle proposte continuamente aggiornate.

Biglietti d'auguri e PPS per Pasqua 2017

Per chi è alla ricerca di un semplice biglietto d'auguri da spedire online e di una frase ad effetto che lo possa valorizzare c'è auguri.it. Basta scegliere l'immagine più adatta ai propri gusti e il gioco è fatto. Stesso procedimento per il sito amando.it: individuata la foto più adatta da spedire ad amici e parenti, è sufficiente indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la propria firma. In pochi secondi e con pochi click viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica. In vetrina anche la piattaforma pianetamamma.it con le sue tante idee per realizzare biglietti di Pasqua fai da te da far colorare ai bambini.

Sul sito mondopps.com è invece presente una vasta scelta di presentazioni a tema Pasqua 2016. Si tratta di un modo diverso con cui testimoniare la propria vicinanza in questa giornata speciale. Tra i servizi offerti c'è la possibilità di ricevere un file PPS al giorno lasciando il proprio indirizzo di posta elettronica. Il servizio è naturalmente gratuito ed è sempre possibile cancellarsi. Pollice in su per la sezione sulla Pasqua 2016 di maestramary.altervista.org, tra biglietti, addobbi, striscioni, ghirlande, festoni, cornicette, disegni, segnalibri e letterine, e per quella altrettanto simpatica e invitanti di lannaronca.it.

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2017

Tra le iniziative più interessanti c'è sicuramente quella dell'apertura straordinaria dei musei e delle aree archeologiche statali sia nel giorno di Pasqua (domenica 16 aprile 2017) e sia in quello di Pasquetta (lunedì 17). Tanto per citare qualche nome, porte aperte degli Scavi di Pompei, della Pinacoteca di Brera, del Castello di Miramare di Trieste, del Museo Nazionale Archeologico di Napoli, degli Uffizi di Firenze. E ancora: dal Foro Romano e Palatino al Cenacolo Vinciano, dalla Reggia di Caserta al Colosseo, dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma ai Musei Reali di Torino, dal Museo d’Arte Orientale di Venezia a Castel Sant'Angelo, dal Museo Egizio al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.