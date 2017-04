Auguri Buona Pasqua simpatici: 20 frasi migliori per fare gli auguri originali e divertenti

Tutte i modi per augurare Buona Pasqua ad amici e parenti tra frasi, immagini divertenti, video e foto: idee e consigli simpatici

Sono tantissimi i modi per augurare la buona Pasqua ai propri familiari e ai propri amici non solo con frasi significative ma anche con video e immagini divertenti. Cosa fare e come

Auguri Buona Pasqua le 20 migliori frasi simpatiche

Tra le 20 frasi migliori scelte per augurare buona Pasqua ad amici e parenti 'La Santa Pasqua è e sarà sempre un’occasione dove l’amore, la pace e la serenità si uniscono in nome di Gesù, nostro Salvatore. Auguri sinceri'

'La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. L'amore sia il valore più importante per la tua Pasqua. Tanti auguri'

'Volevo essere la sorpresa del tuo uovo, ma siccome stavo stretto mi son mangiato tutto il cioccolato. Con un abbraccio molto dolce ti auguro Buona Pasqua'

'Che ogni preoccupazione svanisca nella dolcezza del suono delle campane. Auguri di Buona Pasqua'

'Cristo è risorto. La Sua presenza si manifesta in ogni cosa vivente, in ogni insetto, in ogni foglia, nel canto degli uccelli. Cristo è vivo. La Sua mano guida il meraviglioso risveglio della natura a primavera e riempie di gioia i nostri cuori. Perché tu possa continuare a crescere nella gioia e nella grazia di nostro Signore Buona Pasqua. Auguri'

'Con l'augurio che il miracolo della Pasqua possa toccare le vostre vite e la vostra casa. Buona Pasqua'

'Auguro a te e tutta la tua famiglia una Pasqua piena di gioia e pace. Auguri’

‘Possa l’amore di Cristo risorto portare gioia e rinascita anche tuo cuore. Auguri di Buona Pasqua’

‘Auguro a te e famiglia di godere pienamente dei meravigliosi doni che la Pasqua può regalare’

‘Semplicemente auguri e che la Pasqua possa significare nuova vita e nuova luce per il tuo cammino’

'Nessun uovo potrebbe contenerti, perchè sei la sorpresa più grande che ci possa essere. Buona Pasqua'

'Pasqua la festa di chi crede nella bellezza dei piccoli gesti e di chi sa che la vita sa stupire oltre ogni aspettativa. Che la gioia pervada il tuo cuore e ti regali felicità inattese. Auguri'

'Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte. Se sei indifferente, accetta di rischiare: non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo, non avere paura, affidati a Lui, stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà la pace che cerchi e la forza per vivere come Lui vuole'

'Ti dedico i miei auguri più belli insieme a questo video di Pasqua, sperando che la gioia e la spensieratezza di oggi sia presente in molti altri giorni a venire'

'Nel giorno di Pasqua, simbolo di vita e pace, auguro a te e alla tua famiglia tanti giorni lieti e sereni'

'Buona Pasqua a te, che le ali del tuo cuore trovino sempre campi fioriti in cui librarsi. Auguri'

'Che sia una giornata piena di luce, colori, amore, dolcezza e tanta gioia. Auguri di Buona Pasqua'

'Per Pasqua volevo farti un regalo speciale ma purtroppo non sono riuscito a mettermi dentro un uovo. Auguri'

'Rimani un momento in silenzio, ascolta il tuo cuore e sentirai un Angelo che ti sussurrerà Buona Pasqua amore e tanti Auguri'

'Affinchè la speranza degli auguri pasquali possa vivere tutto l'anno nei nostri cuori'.

Auguri Buona Pasqua immagini, video foto

Per augurare buona Pasqua in modo simpatico, soprattutto ai propri familiari e ai propri amici, si possono inviare, tramite Facebook o Whats app, video di auguri con frasi pasquali per bambini ed adulti. Protagonisti dei video pasquali i tradizionali simboli pasquali, dalle uova, ai conigli, alle uova di cioccolato, a colombe bianche e pulcini, che possono essere accompagnati da dediche speciali e sottofondi musicali. Nei video di Pasqua si celebra anche la rinascita e l’arrivo della primavera con i suoi colori e i prati verdi.