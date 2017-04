Auguri di Pasqua spirituali e religiosi: di pace e amore. Frasi e immagini originali

Musei da visitare, gratis e anche di sera, a Pasqua e Pasquetta a Roma, Milano e Torino e le frasi migliori da inviare per gli auguri di Buona Pasqua

'Che il sole splenda sempre in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Auguri di buona Pasqua', 'Auguri di una buona Pasqua e che sia serena e felice', 'Buona Pasqua a te e tanta pace, serenità e dolci sensazioni. Auguri', 'Che questa Pasqua possa farti riscoprire il valore delle piccole cose. Auguri'.

E ancora: 'La gloria del Signore rinnovi le tue speranze, la tua fede e la tua gioia. Auguri di Buona Pasqua', 'La colomba di Pasqua vi porti tanta serenità e che Gesù risorto vegli su di voi. Tantissimi auguri di una Santa Pasqua che possa essere piena di felicità e armonia', ‘Con l'augurio che questa Pasqua porti pace e serenità a tutti voi. Auguri’, ‘Siate felici come lo sono il cielo e la terra in questo magico giorno. Buona Pasqua a tutti’ sono solo alcune delle frasi che si possono inviare per augurare Buona Pasqua 2017.

Auguri Pasqua spirituali

Consultando la nostra sezione di auguri Pasquali religiosi si possono scorrere frasi come ‘E' Risorto per regalare ancora una nuova primavera al mondo intero. Buona Santa Pasqua a tutti’, 'Auguri di Buona Pasqua e che la gioia di questi giorni diano vita al desiderio racchiuso nei vostri cuori', ‘Auguri per una gioiosa e serena Pasqua da vivere insieme alla vostra famiglia’. Gli auguri di buona Pasqua si possono inviare anche con immagini, foto originali, divertenti, spirituali.

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta: musei e chiese aperte

A Milano, nel giorno di Pasquetta, si potranno visitare la Pinacoteca di Brera (9-13) e il Cenacolo Vinciano (8-13:45); Segnaliamo, inoltre, la mostra su Umberto Boccioni a Palazzo Reale, che si potrà visitare dalle 9:30 alle 19:30 domenica; e quella su Joan Mirò al Mudec, che si potrà visitare dalle 9:30 alle 19:30, pagando un biglietto di ingresso di 12 euro.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, al Cineclub Family del Museo interattivo del cinema, che si trova in viale Fulvio Testi, sono in programma iniziative dedicate a tutte la famiglie con la proiezione di film come Epic, che sarà proiettato alle 15 e Il Flauto magico alle 17.

Spostandoci a Torino, invece, nei giorni di Pasqua e Pasquetta resteranno aperti il museo Egizio, dalle 8:30 alle 19:30, e la Venaria Reale, dalle 9 alle 19:30. A Roma, sarà gratuito l’ingresso ai musei civici, alcuni dei quali resteranno aperti anche di sera, al costo di un euro.

Aperti e gratis: museo di scultura antica Giovanni Barracco, museo delle Mura, museo Pietro Canonica, museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, museo Carlo Bilotti, museo Napoleonico, museo di Casal De’ Pazzi e Villa di Massenzio; e segnaliamo ai Musei Capitolini la mostra ‘Campidoglio. Mito, memoria, archeologia’ e alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi le ‘Opere della Galleria d’Arte Moderna alle Quadriennali’.