Musei aperti, gratis Pasqua e Pasquetta 2017 Roma, Napoli, Milano, Firenze, Bologna, Torino. Cosa fare, dove andare, Feste 2017

Trascorrere le feste pasquali in città come Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Genova significa poter trascorrere delle giornate all’insegna dell’arte della cultura ma anche delle passeggiate tra parchi e Ville antiche, e dello shopping tra eleganti (ma non solo) vie e negozi. E domenica 16 Aprile 2016 della Santa Pasqua e lunedì 17 Aprile 2017 di Pasquetta in occasione dei giorni di Pasqua e Pasquetta i musei, soprattutto quelli civici, resteranno aperti. Alcuni saranno anche gratuiti e alcuni aperti anche di sera. Vediamo sotto città per città i principali musei aperti e informazioni.

Partendo da Milano, nei giorni pasquali resteranno aperte la Pinacoteca di Brera (8:30-19:15), il Cenacolo Vinciano, e si potranno vedere le collezioni del Castello Sforzesco ma solo il giorno di Pasqua, dalle 7 alle 19:30, e visitare il museo del ’900 (9:30-19:30).

A Roma resteranno aperti i musei statali e civici più importanti e di maggior attrattiva. La Galleria Borghese, sarà aperta dalle 9 alle 19 anche a Pasqua e Pasquetta; Palazzo Barberini, con la sua splendida Galleria Nazionale d’Arte Antica, potrà essere visitato durante le feste dalle 9 alle 19; il Colosseo e i Fori saranno visitabili a Pasqua e Pasquetta e i musei Capitolini rispetteranno l’orario dalle 9:30 alle 19:30. I musei civici più piccoli, come museo di scultura antica Giovanni Barracco, museo delle Mura, museo Pietro Canonica, museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, museo Carlo Bilotti, museo Napoleonico, museo di Casal De’ Pazzi e Villa di Massenzio saranno gratuiti.

Anche a Napoli nei giorni delle feste di Pasqua si potranno visitare i musei più importanti e famosi della città: dal Museo di S. Martino, a Villa Floridiana, alla Certosa di S. Lorenzo, al Museo Archeologico, al Palazzo Reale. Saranno, inoltre, visitabili aree archeologiche di Pompei (fino alle 19), Paestum e la Reggia di Caserta. Spostandoci a Torino, si potranno visitare il museo Egizio (9-14) e la Venaria Reale (9-19:30) ma anche Palazzo Reale (9-19), Castello di Racconigi (9-10) Castello di Moncalieri (9-13 e 14-18) e parco dei Castello di Racconigi (10-17:30) e i Giardini Reali dove proprio il giorno di Pasquetta, lunedì 28 marzo, dalle 10:30 alle 18, si terrà la grande festa di riapertura.

A Bologna, domenica e lunedì di Pasqua e Pasquetta, si potranno visitare la Pinacoteca Nazionale che raccoglie opere di artisti come Raffaello, Giotto e Tiziano dalle 14 alle 19; Palazzo Pepoli, Museo della Storia di Bologna dedicato alla storia, alla cultura e alle trasformazioni di Bologna, dalla Felsina etrusca fino ai nostri giorni, aperto dalle 10 alle 20 domenica e dalle 14:30 alle 20 lunedì 28 marzo 201; il Museo Civico Archeologico, aperto dalle 10 alle 18:30 sabato, domenica e festivi, che ospita la mostra ‘Egitto. Splendore millenario. Capolavori da Leiden a Bologna’.

A Genova, saranno aperti diversi musei. In particolare, nel giorno di Pasqua saranno aperti: Musei di Strada Nuova (9:30-18:30), Museo Archeologico (9:30-18:30), Museo di Villa Croce (10-18:30), Museo di Storia Naturale (10-19), Casa di Colombo (10-16), Torri di Porta Soprana (10:30-16:30), Galleria d’Arte Moderna (11-17), Wolfsoniana (11-17), Castello D’Albertis (10-19), Galata Museo del Mare (10-19:30), Museoteatro della Commenda di Prè (10-19), Museo della Lanterna (14:30-18:30), Museo di S’Agostino (9:30-18:30).

