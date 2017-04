Auguri di Pasqua immagini e frasi divertenti, più belle e simpatiche. Trovare migliori per fare Auguri Buona Pasqua.

Manca davvero poco a Pasqua 2017 ed ecco che diventa più intensa la ricerca di frasi, video, immagini per fare gli auguri di buona e serena festività. Anche in questa occasione il web viene in soccorso dei festeggiamenti a propone diverse soluzioni per fare sentire la propria vicinanza in maniera rapida e originale. Frasi, sms, cartoline divertenti e tradizionali: l'offerta è ampia e basta saper scegliere. Per trovare le parole giuste c'è frasionline.it con una ricca selezione di suggerimenti, molti dei quali inviati dagli stessi utenti e utilizzabili anche per inviare brevi messaggi di testo via SMS o WhatsApp.

Decine di frasi per ogni uso e divise per frasi simpatiche, frasi religiose, frasi divertenti, frasi originali e poi a loro volta per amici, mamma, papà, amiche, colleghi si possono trovare nella nostra nuova directory e sono tutte nuove

Il sito pensieriparole.it fornisce un'ampia selezione di frasi: anche in questo caso la maggior parte è suggerita dagli stessi utenti. E pure sms-pronti.com mette a disposizione una vasta scelta che aumenta tutti i giorni grazie ai contributi dei lettori. Su frasiaforismi.com sono presenti poesie, frasi e brevi pensieri a effetto. Uno degli autori più citati è Antonio Gramsci. Altri siti da consultare sono angolodellefrasi.it, bigliettieauguri.it, frasi.net, frasissime.it e piazzetta-amici.it. Quella della Pasqua è una tradizione che unisce tutto il pianeta, come dimostrato dai tanti siti, anche in lingua inglese, che propongono tante idee e cartoline, come sayingimages.com, 123newyear.com o wishesquotes.com.

Per chi è alla ricerca di un classico dei biglietti d'auguri da spedire online, il sito auguri.it è un sicuro punto di riferimento. Stesso procedimento per il sito amando.it: individuata la foto più adatta da spedire ad amici e parenti, è sufficiente indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la propria firma. In pochi secondi e con pochi click viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica. Il sito cardkarma,cpme permette di personalizzare la cartolina digitale da con l'inserimento dei soggetti per la sua composizione.

Un classico di ogni occasione, compreso questo dell'arrivo del nuovo anno, è cartoline.it. Le card della Pasqua 2016 sono Trenino di Pasqua, Auguri per una splendida Pasqua, Coniglio esce da uovo, Auguri di Pasqua, Tulipani di Pasqua, Buona Pasqua glitter, Mille auguri di Buona Pasqua, Auguri sulle note di "You Raise Me Up", Raccogli le uova!, La fabbrica delle uova di Pasqua, Campane a festa, fiori e felicità, Auguri formali di Buona Pasqua, Uccelli portano uova di Pasqua, La lucertolina e il suo uovo... di Pasqua. Per chi ha amici di lingua inglese (ma non solo), ecco en.cartoline.net con una bella collezione di card elettoniche. Ampia la scelte anche su carloneworld.it: il servizio è completamente gratuiti e i passaggi da seguire sono pochi.