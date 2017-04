Frasi auguri buona Pasqua serena e felice, foto, immagini, video, Facebook amici, parenti,genitori simpatiche,originali,divertenti

Trovare le frasi migliori per la Pasqua 2017 non è un'operazione difficile per chi consulta con attenzione il web.

Si celebra domenica la Pasqua 2017 e di conseguenza questi sono i giorni di preparazione agli auguri. Anche in questo caso, la Rete rappresenta una miniera inesauribile di proposte, sia per chi cerca frasi e soluzioni tradizionali e sia per chi è a caccia di modi nuovi e simpatici così come religiosi e in piena sintonia con lo spirito della Pasqua. E allora, meglio una cartolina digitale o una bella frase sulla Pasqua da spedire con un SMS, un messaggio di posta elettronica o via WhatsApp?

Sotto il primo punto di vista, uno dei portali più noti utile per ogni ricorrenza è cartoline.net. Anche quest'anno, la sezione Pasqua è molto ricca e comprende Trenino di Pasqua, Auguri per una splendida Pasqua, Coniglio esce da uovo, Auguri di Pasqua, Tulipani di Pasqua, Buona Pasqua glitter, Mille auguri di Buona Pasqua, Auguri sulle note di "You Raise Me Up", Raccogli le uova!, La fabbrica delle uova di Pasqua, Campane a festa, fiori e felicità, Auguri formali di Buona Pasqua, Uccelli portano uova di Pasqua, La lucertolina e il suo uovo... di Pasqua.

Sempre in tema di card digitali di ogni tipo, merita una segnalazione anche carloneworld.it. In tutti i casi si tratta di proposte completamente gratuite: basta inserire il nome e l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, i propri riferimenti e scrivere le parole giuste e cliccare su invio. A tal proposito, per chi è alla ricerca di parole per il biglietto di accompagnamento dei regali, c'è sms-pronti.com con decine e decine pagine di frasi formulate dagli stessi utenti.

Il sito biglietti-auguri.com permette la personalizzazione dei biglietti di auguri con pochi click. A conclusione dell'operazione è possibile salvare il lavoro sul PC, stamparlo, inviarlo con un messaggio di posta elettronica e condividerlo sui principali siti di social network, Facebook e Twitter compresi. E a proposito del cosiddetto sito blu, anche per quest'anno è disponibile l'app per l'invio di cartoline elettroniche di Pasqua. Il vantaggio di questa possibilità consiste nella facilità e nell'immediatezza con cui raggiungere tutti gli amici.

Un senso diverso è quello delle bomboniere solidali di savethechildren.it, a cui associare una frase di augurio di Buona Pasqua 2017. Sono disponibili il sacchetto porta-confetti, la scatolina porta-confetti, la pergamena cartacea o quella digitale, le bomboniere salva-vita, che si distinguono in cartoline-vaccino, latte terapeutico, kit scolastici, polli oppure Sostegno a Distanza. I bigliettini che accompagnano il sacchetto sono personalizzabili con il nome del destinatario, la località e la data dell'evento durante il processo di acquisto. Sicuramente lasciano il segno e non solo a chi li riceve.

Non vuole evidentemente essere da meno bellefrasi.com con frasi simpatiche, amorevoli, di amicizia, spiritose perché in fin dei conti la Pasqua è una festività nel segno della pace dei popoli e tra le persone. Anzi, occasioni come queste possono essere quelle migliori per iniziare un percorso di serenità e di fiducia.