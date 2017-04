Musei aperti e gratis Pasquetta 2017 e centri commerciali, negozi, supermercati oggi Roma,Milano,Torino,Firenze,Napoli,Bologna

Non solo per trovare le migliori frasi per augurare Buona Pasqua, il web è utili anche per farsi consigliare primi, secondi, antipasti, contorni, vini e dolci per il pranzo.

A Milano diversi supermercati e centri commerciali come il Carrefour, Esselunga, Iper Portello, il Gigante, Superdì, Unes e anche Mediaworld e Trony. Il centro Sarca a Milano-Sesto San Gioovanni sarà chiuso, mentre il centro commerciale la Fontana sarà aperto. La maggior parte dei negozi al centro sarà aperta. Per Esselunga, Carrefour e gli altri supermercati saranno aperti nelle principali cttà della Lombardia come Monza, Brescia, Bergamo, Varese, etc

A Roma aperti tutti i negozi in centro, il Centro Commerciale Happio e il centro commerciale alla Stazione Termini con tutti i negozi e i supermercati all'interno. L'outlet Castel Romano Outlet sarà aperto.

A Napoli, molti negozi chiusi, ma segnaliamo le aperture del Centro Commerciale Auchan, il Carrefour di Corsa Europa e Morghen.

A Torino Carrefour e Ipercoop aperti. Tra Milano e Torino, vicino a Novara aperto l'Outlet Vicolungo.

Frasi auguri Buona Pasqua. Con la Pasqua 2017 alle porte, è già tempo di pensare alle migliori frasi per fare gli auguri. Basta fare una rapida ricerca su Internet per scoprire come non solo sono tanti i siti che propongono buone idee, simpatiche e originali, con tanto di classifica di gradimento. Tra i più interessanti segnaliamo aforisticamente.com, in cui rientrano anche proposte che vanno al di là dei tradizionali canoni di religiosità, come questa: "Non ho mai capito a cosa serva mettere la data di scadenza sull'uovo di Pasqua. Tanto non arriva mai fino a martedì".Un'altra piattaforma di riferimento è senza dubbio frasionline.it, che espone un contatore con le frasi più dedicate.

Tra le migliori rientra questa di Anna, già utilizzata decine di volte: "Le campane che suonano a festa infondano gioia e speranza di nuova vita in tutti i cuori. Buona Pasqua". Sono interessanti anche le proposte di carloneworld.it, anche se in realtà si distingue soprattutto per la varietà delle cartoline elettroniche.

Merita attenzione anche angolodellefrasi.it così come della partita degli auguri della Pasqua 2017 fa naturalmente parte anche frasiaforismi.com, che partecipa anche una citazione di Papa Francesco: "Non siate mai uomini, donne tristi: un cristiano non può mai esserlo! Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma dall’aver incontrato una Persona: Gesù".

Ricette pranzo di Pasqua. Come da tradizione, il giorno di Pasqua è uno di quelli da trascorrere a tavola, ma per chi è alle prese con ospiti, parenti e amici, quali primi e secondi, antipasti e contorni, vini e dolci? Alcuni fra i siti più interessanti da consultare per cercare i consigli migliori sono buttalapasta.it, giallozafferano.it e leitv.it.

E non vuole evidentemente essere da meno mangiarebene.com con cannelloni pasquali, crema di fagioli e pasta mista, linguine con pomodorini secchi, mandorle, basilico e origano, ravioli di piselli arrostiti, rigatoni con la pajata, rotolo pasquale di spinaci e ricotta, spaghetti alla carbonara di Checchino, bigoi con asparagi verdi di Conche e capesante. I suggerimenti del sito misya.info si concentrano sui dolci, come le corone di brioche con ovetti, i nidi di cioccolato e cereali, i coniglietti di pasta frolla, la colomba con il lievito madre, le pardulas, la crescia di Pasqua, il casatiello dolce.

Musei aperti Pasqua e Pasquetta. Aperture straordinarie dei musei nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Sul sito beniculturali.it è presente l'elenco completo dello strutture che partecipano, dislocate nelle regioni italiane Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto. Tanto per fare un esempio interessante, a Venezia sono straordinariamente visitabili Galleria "Giorgio Franchetti" alla Ca' d'Oro, Gallerie dell'Accademia, Museo Archeologico di Venezia, Museo d'Arte Orientale, Museo di Palazzo Grimani, Area archeologica del criptoportico, Area archeologica del criptoportico.