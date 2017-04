Auguri di Pasqua con frasi simpatiche, video originali, immagini divertenti, biglietti, foto e cartoline più belli per stupire

Sono decine e decine i siti e i portali web che suggeriscono le frasi più adatte per fare gli auguri per la Pasqua 2017.

Tutto pronto per la Pasqua 2017. Il modo più originale per fare gli auguri passa naturalmente sul web. Sono innumerevoli le opportunità sia per chi vuole spedire una cartolina digitale o è alla ricerca di disegni, foto e video e sia per chi cerca le parole originali o tradizionali per scrivere un SMS, un messaggio di posta elettronica o per inviare gli auguri via WhatsApp o Facebook. Ci sono frasi.net, angolodellefrasi.it, frasissime.it, ad esempio, attraverso cui utilizzare i messaggi inviati dagli stessi utenti per raggiungere parenti, amici e familiari.

Un'altra ampia collezioni di proposte per fare gli auguri per la Pasqua 2017 è presente sul portale frasionline.it. Una delle caratteristiche è la possibilità di leggere quanto pubblicato da altri utenti e pubblicare i propri pensieri. Tra le frasi più condivise, sulla base del contatore presente accanto a ogni proposta, c'è la seguente: "La Resurrezione di Gesù è motivo di gioia per tutti noi. Rendiamoci conto della nostra missione di diffondere questa gioia, di irradiarla ogni giorno della nostra vita dovunque andiamo e qualunquiste cosa facciamo; prima a noi stessi, poi in famiglia e poi agli altri". Una medesima varietà è presente sul sito pensieriparole.it, costantemente arricchito di nuove frasi.

Davvero tante frasi, tutte originali e riscritte divise per tipologia ovvero frasi divertenti, frasi simpatiche, frasi religiose, frasi formali e così via e a loro volta divise per i destinari quindi auguri di pasqua per amici, genitori, mamma, papò, moglie, marito, conoscenti, si può trovare nella nostra directory

Uno dei siti più noti per le cartoline digitali è cartoline.net, la cui sezione Pasqua 2017 si compone di Trenino di Pasqua, Auguri per una splendida Pasqua, Coniglio esce da uovo, Auguri di Pasqua, Tulipani di Pasqua, Buona Pasqua glitter, Mille auguri di Buona Pasqua, Auguri sulle note di "You Raise Me Up", Raccogli le uova!, La fabbrica delle uova di Pasqua, Campane a festa, fiori e felicità, Auguri formali di Buona Pasqua, Uccelli portano uova di Pasqua, La lucertolina e il suo uovo... di Pasqua.

Le possibilità offerte sono evidentemente tante e basta solo individuare l'idea più appropriata. Basta dare un'occhiata, tra i tanti, alle sezioni di cui è composto il sito auguri.it, per rendersi conto come la Pasqua 2016 sia uno degli appuntamenti più attesi in questi primi mesi dell'anno. In fin dei conti si tratta di una celebrazione che unisce un po' tutti.

E sempre in tema di cartoline, sia statiche sia animate, ecco carloneworld.it. Il sito biglietti-auguri.com consente invece di personalizzare i biglietti di auguri con pochi click. Ecco poi amando.it: individuata l'immagine, basta indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la firma. Il sito kisseo.it merita di essere consultato per Carino coniglietto di Pasqua, Pulcino di Pasqua, La caccia alle uova comincia, Cristo Risorto, luce del mondo, illumina il mondo, Buona Pasqua e buon fine settimana, Pulcini di Pasqua, Benvenuti nel paese delle delizie, Decora il tuo uovo, Uovo magico, La luce pasquale risplende, Buona Pasqua, la parata delle uova, Narciso di Pasqua, Gallina implume, Videogioco il coniglietto pasquale, Cucu di Pasqua, Buona Pasqua, uovo con cuffie, Il ballo delle uova di Pasqua, Pioggia di cioccolato.