Auguri Buona Pasqua, Amore, Felicità, Serenità frasi, immagini e musei aperti Torino, Roma, Firenze

Auguri di Pasqua e musei aperti: ecco le frasi più divertenti per sorprendere i propri cari e tutte le informazioni necessarie per trascorrere una Pasqua all'insegna della serenità e della cultura.

Pasqua 2017 è finalmente arrivata e i più previdenti si sono già organizzati. Quest'anno, il programma potrebbe prevedere una piacevole gita culturale nei maggiori musei nazionali: le città di Roma, Torino, Firenze e Milano assicurano musei aperti gratis tutto il giorno.

Che si decida di trascorrere la giornata a casa o in giro per musei, in ogni caso, non potranno mancare gli auguri di felice Pasqua da inviare a tutti i propri cari. Da quelli più simpatici, divertenti e allegri fino a quelli religiosi, di pace e amore, ecco dove scovare le frasi migliori.

I musei aperti per Pasqua

Quest'anno potrebbe non essere un problema sapere che le giornate di Pasqua e Pasquetta non riservano bel tempo. Le città di Roma, Torino, Milano e Firenze hanno scelto, infatti, di aprire gratis ai visitatori i propri musei statali durante le giornate di domenica e lunedì.

Dagli Uffizi al Colosseo, passando per il Museo Egizio e la Pinacoteca di Brera: il fine settimana pasquale potrebbe essere il momento giusto per dedicare qualche ora alla cultura e alla bellezza delle opere d'arte più importanti del nostro Paese. Qui l'elenco dei musei aperti per Pasqua e Pasquett

Auguri di Pasqua, Buona Pasqua, Serena e Felice

Nel giorno di Pasqua è d'obbligo dedicare un pensiero ai propri cari. Che si scelga il più classico dei biglietti dipinti oppure un semplice sms, l'importante è che le frasi scelte siano - a seconda del destinatario - simpatiche e divertenti o più orientate verso i valori religiosi, di pace e amore, che questa festività celebra.

Per qualche spunto per i propri auguri di Pasqua si può consultare uno dei tanti siti a disposizione sul web. Per esempio, qui si potranno trovare idee per auguri di Pasqua religiosi, di amore e pace. Per pensieri più allegri e scanzonati o frasi divertenti, invece, si potrà consultare questo sito. Non resta che l'imbarazzo della scelta tra le tante idee proposte, con la certezza che gli auguri più graditi saranno sempre quelli fatti con affetto e sincerità.