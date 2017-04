Musei aperti e gratis lunedì Pasquetta 2017, concerti, parchi, feste e negozi, centri commerciali Roma, Milano, Napoli

Per le giornate di pasqua e pasquetta ci saranno tanti eventi in giro per l'Italia che vale la pena vivere. Ecco in particolare cosa accadrà nelle principali città italiane.

Come prima cosa bisogna dire che in tutte le città italiane ci saranno i musei aperti e potrebbe essere una buona occasione per vivere una pasqua all'insgena della cultura, visto che inoltre l'ingresos è anche gratuito. In particolare a Roma saranno aperti tutti i musei più belli della capitale e soprattutto tutti i monumenti che tutto il mondo ci invidia, come il Colosseo, piazza di Spagna e tantissimi altri ancora.

Naturalmente se il giorno di pasqua si visita Roma diventa quasi obbligatorio assistere alla messa di pasqua celebrata dal papa, un evento che non dovrete assolutamente perdere. Anche i musei vaticani saranno aperti il giorno di pasqua, l'ingresso sarà anche qui gratuito e quindi una visita diventa un obbligo.

A Firenze invece, oltre ad avere l'occaisone di vistare gratis la Galleria degli Uffizi e tanti altri bellissimi luoghi della cultura toscana, ecco che se si è in piazza si può assistere ad uno spettacolo che caratterizza ogni pasqua della città gigliata, ossia lo scoppio del carro. Infatti questo carro è attrezzato di fuochi d'artificio, farà prima una processione religiosa e poi si fanno saltare in aria tutti i fuochi d'artificio.

A Napoli invece mentre il giorno della pasquetta verrà vissuto tra scampagnate e gite fuori porto, la pasqua si vivrà con tanti eventi religiosi e laici, come concerti e altre manifestazioni popolari che accenderanno il capoluogo campano.

Infine a Bologna, oltre all'apertura dei vari musei cittadini e in particolare della bellissima pinacoteca, ecco che sono stati allestiti tante attrazioni per la città, come un trenino che trasporta i turisti oppure il bellissimo volo dell'angelo che si terrà il giorno di pasquetta.

