Auguri di Pasqua frasi, video, foto, sms, Facebook, biglietti, cartoline, poesie, email,originali, religiosi,divertenti,simpatiche

Auguri di buona Pasqua! Troppo scontato, il web ci suggerisce frasi, video, foto, sms, cartoline, biglietti, messaggi facebook e whatsapp per fare gli auguri in modo classico, originale e divertente.

I vostri auguri di Pasqua 2017 saranno ancora più apprezzati se scegliete una delle bellissime frasi di personaggi famosi sul sito di aforisticamente.it. La scelta è vasta, ecco alcuni esempi: Buona Pasqua, è un augurio che regala speranza.

La vita è bella se è buona e saggia, in una parola, cristiana. (Paolo VI); Nostro Signore ha promesso la Resurrezione, l'ha scritto nei libri e in ogni foglia di primavera. (Lutero); Pasqua è ogni volta che muori nel cambiamento e rinasci nella luce nuova della consapevolezza. (Anna Maria D’Alò). Frasi d'autore per un augurio pasquale molto speciale e raffinato.

Auguri di buona Pasqua simpatici e divertenti si possono facilmente trovare su auguripasquali.it. Nelle diverse categorie si può scegliere tra biglietti, cartoline, dediche, frasi, immagini, poesie, sfondi e le simpatiche gif animate. Ci sono coniglietti che saltano con il cestino pieno di uova di Pasqua, campanelle, un uovo colorato che a sorpresa si apre e scopre un coniglietto un po' pazzerello. Nella sezione dediche vi sono messaggi brevi adatti per whatsapp e sms.

Eccone alcune: che questa Pasqua sia un nuovo inizio e porti successo e felicità. Auguri di Pasqua; che sia una giornata gioiosa e spensierata per tutti voi. Buona Pasqua; Apro il mio uovo di Pasqua e penso a te che sei stata la sorpresa più bella della mia vita.

Aurora.it è un sito di frasi, dediche e cartoline digitali che è possibile inviare online direttamente dal sito. È sufficiente entrare, selezionare la categoria cartoline e poi Pasqua. Sì aprirà un mondo fatto di immagini meravigliose e in ogni immagine vi è scritta una frase.

Una volta scelta e selezionata la cartolina che si vuole inviare, si scrive il nome e l'email del mittente e poi il nome e l'email del destinatario. Se lo si desidera si può anche scrivere un messaggio personalizzato da aggiungere alla cartolina e si invia. Il fortunato amico o parente a cui è destinata la riceverà direttamente nella propria email e ne resterà piacevolmente sorpreso.