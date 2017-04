Pesce d'Aprile 2017: scherzi da fare oggi 1 Aprile 2017 e pesce d'aprile Youtube, Gmail, Google online quest'anno e anni scorsi

AGGIORNAMENTO: E' appena iniziato oggi il Pesce d'Aprile 2017, la giornata che quest'anno cade di sabato, ma avrà numerosi scherzi. Nel frattempo ricordiamo quelli dell'anno scorso e quelli che possiamo fare noi ad amici, amiche, mamma, papà, fidanzata e fidanzata o collegghi di lavoro.

Arriva puntuale il tradizionale appuntamento con il primo aprile, il giorno in cui ogni scherzo vale. E questo 2017 non sarà da meno. Bastano poche parole per strappare un sorriso. Chi ricorda, ad esempio, l'annuncio radiofonico del regista Orson Welles sullo sbarco dei marziani? Si tratta di una delle più grande burle mai allestite. Tra i più attivi c'è naturalmente Google che lo scorso anno ha trasformar le strade di Google Maps in percorsi per il gioco Pac Man. Anche questa volta è da mettere in conto una sorpresa. E chi ricorda gli autoscatti via Gmail con i Shelfie o il finto annuncio della stessa società di Mountain View sull'imminente chiusura del portale di condivisione video YouTube?

Per chi vuole passare dalle parole ai fatti, il web consiglia tante piccole burle, come mettere un po' di confetti nell'ombrello chiuso: se dovesse piovere e qualcuno aprirlo, l'effetto è assicurato. Oppure spostare le lancette degli orologi di casa indietro di un'ora così come mettere il sale nella zuccheriera e lo zucchero nella saliera. C'è chi suggerisce di inviare un amico a un appuntamento inesistente o ad un indirizzo sbagliato o di farsi chiamare a un falso numero telefonico.

E non mancano le card digitali di cartoline.it come Scherzo su Berlusconi per il 1 aprile, scherzo per il 1 Aprile, sexy scherzo d'aprile per donne, sexy pesce d'aprile per uomini, fiaba con scherzo finale per lui e per lei, finto virus per il pesce d'aprile, attenti allo spavento per il pesce d'aprile, messaggio urgente... con pernacchia, scherzi tra colleghi per il pesce d'aprile, premio per il pesce d'aprile, scherzo per il 1 aprile con foto, Fiorello a vallettopoli e paparazzopoli. Chi è alla ricerca di una frase diversa può consultare i siti messaggi-online.it, le cui frasi possono essere inviate con un click sia via Facebook che via posta elettronica o frasiaforismi.com con le sue simpatiche vignette.

Al pari di quanto è accaduto negli scorsi anni, Amazon dovrebbe allestire una sezione del suo portale per l'acquisto di articoli relativi al Pesce d'aprile. Si parte da una spesa minima per gli oggetti più semplici fino a diverse decine di euro per quelli più elaborati. Dal set decorazione cupcake scheletro al cuscino fidanzato a forma di braccio, dal fermaporta a forma di zampa di gatto alla carta igienica Sudoku, dalla ragnatela bianca con ragni alle manette in metallo con chiavi, dalle candele a forma di dita alle pillole a capsula con sangue finto, dal riempi rughe con spatola allo scarafaggio a energia solare, dalla ragnatela nera con ragni fosforescenti alla gamba mozzata, le idee non mancheranno.