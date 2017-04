Pesce d'Aprile 2017: scherzi originali, divertenti, simpatici Whastapp, Facebook,video,foto,email. Siti web migliori dove trovare

AGGIORNAMENTO: E come ogni anno ecco gli scherzi di Aprile più divertenti, originali e simpatici che si possono fare oggi 1 Aprile 2017

Conto alla rovescia per il giorno del Pesce d'aprile in calendario sabato 1 Aprile 2017 ed è tempo di organizzare qualche bello scherzo a parenti e amici. Quelli telefonici attraverso app dedicate sono tra i più gettonati come quelli proposti da "Scherzi telefonici bollette". In buona sostanza si tratta di far ascoltare una voce elettronica che invita al pagamento delle bollette dell'energia, del telefono, del gas, oppure far credere di essersi registrati a una chat o a dei servizi di suonerie per cinque euro a settimana, o far pensare che il credito sua terminato. Il ventaglio delle possibilità è molto ampio e non resta che scegliere quello più adatto.

Il web viene comunque in soccorso anche con il suggerimento di alcune innocenti proposte come lo spostamento delle lancette degli orologi di casa indietro di un'ora o mettere il sale nella zuccheriera e lo zucchero nella saliera, inviare un amico a un appuntamento inesistente o a un indirizzo sbagliato. Per chi vuole sbizzarrirsi con le parole da inviare con un breve testo via sms sul cellulare o con un più lungo messaggio di posta elettronica o anche via WhatsApp o Facebook, il sito magnaromagna.it suggerisce alcuni scherzi divertenti, come inviare agli amici false notizie su di loro, creare fotomontaggi divertenti, finti virus per il computer, file audio inverosimili.

Per chi vuole continuare a giocare con le parole, ecco il sito sms-pronti.com. Qualche proposta? "Ritrovato un corpo bruciato in un bidone della spazzatura, dall'autopsia risulta avere un cervello piccolo. Ti prego fammi uno squillo e dimmi che stai bene!", "Domani Giornata internazionale per la raccolta di rifiuti... fai una cosa utile all'umanità domani fatti trovare vicino al cassonetto!". Da segnalare anche il sito poesie.reportonline.it con le sue varie sezioni e idee: poesie, origini e storia, perché pesce d'aprile, due pesci d'aprile famosi, auguri di pesce d'aprile, gli scherzi del vento, filastrocca del pesce d'aprile.

Chi è alla ricerca di una card digitale a tema pesce d'aprile da spedire ai propri amici con pochi click può consultare cartoline.it, sempre gratuitamente utilizzabile. Le proposte sono tante: scherzo su Berlusconi per il 1 aprile, scherzo per il 1 Aprile, sexy scherzo d'aprile per donne, sexy pesce d'aprile per uomini, fiaba con scherzo finale per lui e per lei, finto virus per il pesce d'aprile, attenti allo spavento per il pesce d'aprile, messaggio urgente... con pernacchia, scherzi tra colleghi per il pesce d'aprile, premio per il pesce d'aprile, scherzo per il 1 aprile con foto, Fiorello a vallettopoli e paparazzopoli.