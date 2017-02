Juventus Empoli streaming e tv gratis in italiano

La Juventus attende sabato sera l’assalto dell’Empoli, formazione a ridosso della zona retrocessione e già battuta nella gara di andata al Castellani. Sarà una formazione bianconera abbastanza rimaneggiata quella che scenderà in campo contro i toscani, ma comunque ancora con il pronostico a suo favore, vista la differenza di caratura tecnica tra le due rose. Per gli uomini di Massimiliano Allegri si tratta inoltre di respingere l’assalto di una Roma intenzionata a rendere la vita difficile ai bianconeri nelle restanti gare sino al termine della stagione. I bianconeri sono rientrati in ritardo da Oporto e Allegri negli ultimi allenamenti a Vinovo sta verificando le condizioni di tutti.

Juventus Empoli: ultimi aggiornamenti

La Juventus che si presenterà in campo all’inizio contro la formazione di Martusciello, sarà giocoforza molto diversa dalla formazione tipo. Sarà invece in campo Bonucci che torna a far parte del reparte difensivo al posto dopo l'allontanamento per motivi disciplinari nella gara contro il Porto. Inevitabile non ricordare come la Juventus si affacci a questa gara dopo la serata magica di Champions League. I miracoli li ha fatti Allegri, non Espirito Santo, l'allenatore del Porto. Appena ha messo dentro Pjaca e Dani Alves, hanno segnato entrambi, uno dopo l'altro, e la partita si è sbloccata. Nel momento più difficile, insomma.

Nelle statistiche tra le due formazioni i bianconeri sono nettamente avvantaggiati ed inoltre la squadra toscana non è mai riuscita a vincere a Torino. Una vittoria della formazione di Allegri, che gioca dopo il Napoli, metterebbe anche maggiore pressione alla Roma, impegnato domenica a Milano contro l'Inter.

Juventus Empoli streaming: come vedere il live gratis

La partita Juventus Empoli sarà trasmessa in diretta su Sky e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Per non abbonati c'è Now TV, sempre di Sky, che non richiede alcun abbonamento, ma un impegno di spesa di a 9,90 euro. A ben vedere, tuttavia, la trasmissione delle immagini in real time è adesso condizionata dalla necessità di aver attivato la sottoscrizione a una delle tante sezioni presenti sul servizio web, anche Serie TV, Cinema o intrattenimento, ad esempio, e non obbligatoriamente Sport.

Anche l'operatore telefonico Tim dà l'opportunità di vedere in diretta Juventus Empoli su tablet e cellulare. Il costo è contenuto poiché sono sufficienti 1,99 euro per sintonizzarsi con l'incontro dello Stadium, ma solo se si è clienti Tim e solo se si accetti di pagare 9,99 euro una tantum come sorta di ticket di ingresso per accedere al servizio dello streaming. Da aggiungere ai metodi sopra elencati, diversi canali austriaci, svizzeri e tedeschi che avendo comprato i diritti radiotelevisivi per la Serie A del campionato italiano mandano live lo streaming sui propri siti web. Infine, altre possibilità per la diretta live, compresa Juventus Empoli, passano dai siti dei bookmakers.