Juventus Empoli è uno dei due anticipi proposti dalla 26esima di campionato. Le due formazioni si affronteranno a Torino con inizio alle 20.45 di sabato 25 febbraio. Per la squadra di Massimiliano Allegri c’è la necessità di bissare immediatamente il successo di venerdì scorso contro i rosanero di Lopez per respingere il probabile assalto della Roma che si trova a sette punti di distanza. La formazione toscana si trova nella seconda metà della classifica, tranquilla riguardo alla salvezza e senza ambizioni per quanto riguarda le posizioni migliori. Martusciello vuole comunque una seconda parte di campionato di buon livello e per questo ha spronato i suoi giocatori a fare meglio. Dal punto di vista del pronostico non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda l’assegnazione dei tre punti, con i bianconeri che si erano già imposti anche nell’andata e hanno una tradizione nettamente favorevole nei confronti dei toscani.

Juventus Empoli formazioni e dubbi

Tutti a disposizione per Allegri, ma con alcuni dubbi di formazione. Mandzukic potrebbe rifiatare e lasciare posto a Sturaro mentre in mezzo al campo sono in tre a contendersi una maglia: Rincon, Lemina e Pjanic. Il rientro da Porto è stato più difficile della partita, che la Juventus ha vinto brillantemente al Do Dragao con le reti di Pjaca e Dani Alves. Per un problema tecnico all’aereo, il volo charter dei bianconeri è arrivato a Torino alle 18.30, cinque ore più tardi rispetto al previsto. Invece dell’allenamento in agenda a Vinovo, Allegri ha dovuto così ripiegare sui una seduta nella palestra dell’hotel di Porto. Il contrattempo non ha guastato l’ottimo umore della squadra bianconera che ha visto aprirsi le porte dei quarti di finale, che fanno già sognare i tifosi e dimenticare il caso Bonucci e gli altri episodi di nervosismo delle settimane precedenti.

Juventus Empoli streaming: come e dove vedere

Non è affatto difficile vedere in streaming Juventus Empoli. Non ci sono problemi per chi decide di optare per Premium Play, il servizio per il live streaming messo a punto da Mediaset Premium, anche se solo per abbonati. Sky mostra più varietà: c'è Sky Go, solo per abbonati, con cui vedere in diretta live i match della Serie A, tra cui Juventus Empoli. Ma c'è anche Now TV, la piattaforma web accessibile da tutti senza obbligo di contratto. L'impegno di spesa richiesto per un solo match è di 9,99 euro, ma allo stesso prezzo sono disponibili anche ticket e pass mensili o settimanali con cui ampliare le occasioni di live streaming. Tra l'altro per 14 giorni è possibile provare gratuitamente il servizio, passaggio importante anche per verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Ma poi ci sono anche i siti dei canali satellitari che hanno acquistato i diritti televisivi delle gare della Serie A. Non è così scontata la ricezione di Juventus Empoli anche perché non tutti sono equipaggiati con la tecnologia per la diretta live sui rispetti portali. In ogni caso è possibile fare un tentativo in Honduras con TVC, Guatemala con TV Azteca, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Germania con ZDF, Francia con D8, Grecia con ERT, Estonia con TV6, Ungheria con Magyar Televízió, Georgia con GPB. Da segnalare anche l'occasione delle partite in streaming con i portali dei bookmaker, ma con alcuni limiti. Come quelli relativi alla non proposizione di tutte le gare, come Juventus Empoli, occorre mettere in conto che questa opportunità è di solito riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online.