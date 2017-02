Juventus Empoli streaming. Dove vedere diretta in chiaro

Il primato della Juventus resiste nonostante gli impegni di Champions League e qualche problema di intemperanza con alcune calciatori. Ci sono sette punti di distanza con la Roma, che non getta la spugna e ha intenzione di combattere fino a che la matematica lo consente. Siamo in una fase decisiva della stagione, il che vuol dire che ogni gara, da questo punto in poi, ha un valore particolare. Vincere contro l'Empoli vorrebbe dire realmente aggiungere al mosaico uno dei tasselli decisivi. Qualcosa è cambiato in casa Empoli. I punti non mentono e, nonostante una salvezza serena (più per demeriti degli avversari), la squadra di Martusciello avrebbe potuto ambire a qualcosa di più.

Ripartirà anche, dopo il mercoledì in punizione, Leonardo Bonucci. In silenzio sui social il difensore,ha invece pubblicato quattro parole criptiche la moglie, "Dopo il punto, si va a capo". Tornando al campo, con l'Empoli i due centrali della difesa potrebbero essere proprio Bonucci e Rugani. Il trionfo a Oporto ha fatto scalare alla Juventus il ranking Uefa di questa stagione: adesso è seconda, alle spalle dell'Atletico Madrid, davanti agli stessi Real Madrid e Psg, e resta quinta nella graduatoria degli ultimi cinque anni. Allegri deve ora preparare due match in quattro giorni: sabato sera l'Empoli, martedì sera la prima semifinale di Coppa Italia con il Napoli. Decisamente più accattivante il secondo, ma il tecnico insisterà sulla necessità di non staccare la spina per una partita sulla carta più facile.

Juventus Empoli è visibile in diretta sul canale satellitare Sky e sul digitale terrestre Premium, che anche quest'anno rendono disponibili gratis per gli abbonati i servizi di streaming Sky Go e Premium Play con cui vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Una seconda possibilità per lo streaming di Juventus Empoli passa da Now TV, spazio web creato da Sky per il cui utilizzo non serve essere abbonati. Sky permette di acquistare una sola partita e vederla in live streaming senza alcun legame. In questo caso, il prezzo di un solo incontro è di 9,99 euro purché sia già stato sottoscritto un ticket mensile anche non a carattere sportivo. A proposito, per questa stagione Sky ha elaborato anche pacchetti settimanali, mensili o stagionali per vedere in diretta live tutti gli incontri della propria squadra.

Anche Tim permette di vedere le partite in diretta della propria squadra sul cellulare e sul tablet, a 1,99 euro a partita, più 9,99 euro solo la prima volta. Ma poi ci sono svariati canali stranieri che potrebbero proporre il live streaming di Juventus Empoli sui propri siti web. Tra l'altro è possibile tentare con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox. Infine, vale la pena provare a sintonizzarsi per il live streaming di Juventus Empoli sui siti dei bookmaker, ma ad alcune condizioni: occorre essere registrati e giocatori attivi. In ogni caso, non tutti gli incontri sono trasmessi con regolarità in diretta sul web.