Juventus Empoli streaming. Dove vedere live gratis su siti web, link

AGGIORNAMENTO: La Juventus ritorna contro l'Empoli, in una sfida che all'andata aveva fatto un pò di fatica a sbloccare, per poi vincere rotondamento. Juventus Empoli in streaming si può vedere come spiegato sotto con gli stessi metodi e sistemi della prima sfida che abbiamo raccontato sotto.

Il sogno scudetto contro la voglia salvezza.

La Juventus infatti sogna il quinto scudetto di fila per entrare nella storia del calcio italiano, tuttavia battere l'Empoli potrebbe essere meno facile del previsto.I toscani infatti, che si trovano a quota 36 punti e che sono lontani otto punti dalla zona retrocessione, non vedono l'ora di chiudere tutti i discorsi salvezza con il raggiungimento della famosa quota 40. Per provare a fare l'impresa allo Stadium mister Giampaolo ha chiesto ai suoi, in questa settimana molto intensa di allenamenti,di tenere un atteggiamento molto aggressivo allo Stadium, infatti il tecnico dei toscani è consapevole che servirà una gara aggressiva, viceversa tenere un atteggiamento troppo difensivo potrebbe essere inutile. La Juventus invece si presenta a questa gara molto stanca, soprattutto perché molti dei big sono stati impegnati con le varie nazionali e hanno dovuto giocare due gare piuttosto ravvicinate. Allegri in particolare potrebbe presentare un pò di turnover per provare al meglio i giocatori più stanchi.

Le formazioni e le possibili sorprese.

La Juventus,che dovrà fare a meno di Bonucci, recupera Chiellini, che farà trio con Barzagli e Rugani:il giovane difensore affronta il suo recente passato, visto che con l'Empoli ha fatto grandi cose lo scorso anno. Quest'anno doveva essere quello della sua definitiva consacrazione, invece non ha giocato tanto,inoltre è capitato in match piuttosto difficili,tuttavia il ragazzo è ancora molto giovane visto che ha solo venti anni e può essere il futuro della Juventus e della nazionale. In mediana,viste le tante assenze, in primis quelle di Khedira e di Marchisio,che sono rispettivamente squalificato e infortunato, Allegri sta pensando di mettere Lemina e Hernanes, facendo fuori un pò a sorpresa Sturaro,un giocatore che quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto molto bene. L'Empoli invece dovrebbe recuperare Tonelli,mentre mister Giampaolo sembra intenzionato a lanciare titolare Bittante:il giovane terzino, di proprietà della Fiorentina, finora ha giocato solo spezzoni di gare e si prepara a suo magico debutto dal primo minuto in serie A in casa della Juventus. In avanti torna Saponara, che recupera dall'infortunio e sogna un gol contro quella che potrebbe essere la sua futura squadra.

La partita Juventus-Empoli verrà trasmessa in diretta live streaming gratis e in italiano.

L'incontro Juventus-Empoli sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che per i loro clienti rendono disponibile lo streaming delle partite tramite le app Sky Go e Premium Play, con cui vedere le partite in diretta live su tablet e cellulari Android e sui prodotti Apple iPhone e iPad.

Anche Tim permettono di vedere le partite in diretta della propria squadra sul cellulare e sul tablet.

a 9,90 Euro. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, svariate tv straniere permettono di vedere le partite anche sui loro siti online.