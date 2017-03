Juventus Milan streaming: dove vedere sui migliori siti web gratis. I link (AGGIORNAMENTO)

AGGIORNAMENTO: L'assenza di Cuadrado, squalificato, e di Chiellini, indisponibile e in forte dubbio anche per la sfida infrasettimane, costringeranno Allegri a valutare possibili cambi di assetto. In difesa a fianco di Bonucci sono in ballottaggio Benatia, Rugani e Barzagli. Tutte le ufficialità saranno rese note tra poco, ricordando come questo impegno Juventus Milan sia anche proposto in streaming italiano secondo i metodi che abbiamo indicato.

Una trasferta importante per Allegri

Nelle ultime cinque giornate la Juventus ha totalizzato quindici punti, dimostrando agli avversari di essere una squadra dai numeri stratosferici. D'altronde basta considerare che i bianconeri hanno vinto venti partite su ventuno, un dato impressionante ma che non dovrà distrarli dalla trasferta di San Siro. Il Milan, infatti, è una squadra rognosa e ancora imprevedibile, ma soprattutto Mihajlovic ha bisogno di una vittoria che manca da quattro turni e che potrebbe ricompattare l'ambiente dopo la batosta rimediata con l'Atalanta.

La formazione dei rossoneri

In queste ultime ore a Milanello stanno valutando i tempi di recupero per Montolivo, giocatore che forse potrebbe saltare il big match con la Juventus. Ma Mihajlovic per il suo 4-4-2 ha bisogno di uomini al meglio della condizione fisica, quindi a centrocampo è previsto dal primo minuto Poli, mentre in difesa i centrali saranno Alex e il giovane Romagnoli. Pochi dubbi in attacco, con Balotelli che sembra potrà sostituire un Luiz Adriano non al meglio, e che sarà affiancato da Bacca, mentre sulle corsie laterali gli inserimenti senza palla di Honda e Bonaventura saranno importantissimi per cercare di penetrare la solidissima difesa juventina.

I dubbi di Allegri su Dybala

L'attaccante argentino sta tentando di superare le sue ultime noie muscolari, anche se la sua presenza in campo contro il Milan è fortemente incerta. Al suo posto giocherà Morata che, insieme a Mandzukic, autore del goal vittoria con l'Empoli nell'ultima gara di campionato, formerà la coppia d'attacco nel 3-5-2 di Allegri. In difesa ritorna dalla squalifica Bonucci, che giocherà in linea con Rugani e Barzagli, mentre Chiellini è alle prese con un infortunio che dovrebbe lasciarlo fuori dai campi per una ventina di giorni. Sulla mediana Pereyra potrebbe far parte degli undici titolari, anche se Sturaro ha ottime chance di giocare. Le assenze di Marchisio e di Khedira, invece, lasceranno sulle spalle di Pogba la responsabilità di gestire al meglio il reparto.

Un preludio alla finale

La sfida tra Milan e Juventus sembra un anticipo della finale di Coppa Italia, che entrambe affronteranno nel mese di maggio. Le due squadre hanno diverse motivazioni per quanto riguarda questa gara: da una parte la Juventus che, forte della sua situazione in classifica, vuole ipotecare lo Scudetto, dall'altra il Milan che, battendo i bianconeri potrebbe rilanciare la sua volata finale per il terzo posto. Ma i pronostici sono in favore della Juventus, squadra nettamente superiore rispetto agli avversari.

