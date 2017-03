Juventus Milan streaming live: dove e come vedere gratis. Siti web e link (AGGIORNAMENTO)

AGGIORNAMENTO: Mai fidarsi di un Milan sornione che non muore mai: il campionato è ancora lungo e niente è già scritto. Nonostante i 17 punti di vantaggio, la sfida Juventus Milan è aperta. Si tratta del mantra che stanno ripetendo in casa bianconera a poche ore da un appuntamento sportivo da vedere anche in streaming con una delle tante soluzioni indicate.

Due situazioni di classifica molto diverse.

Il Milan infatti in questo momento è solo sesto, ha 49 punti e soprattutto ha 24 punti in meno della Juventus, un distacco imbarazzante, che dimostra il divario tecnico che può esserci tra le due squadre. Tuttavia si sa molto bene che in questo tipo di gare tutto può contare e non solo i valori tecnici, quindi il Milan può provare a giocarsi tutte el sue carte. Lo sa bene Mihajlovic, che in questa settimana di ritiro a Milanello sta caricando a pallettoni la squadra, perché vuole che i suoi facciano la partita della vita, lo devono soprattutto ai tifosi rossoneri, che quest'anno già hanno dovuto digerire tante brutte prestazioni da parte della loro squadra e ora proveranno a dare il massimo per provare a vincere una gara che può cambiare, almeno dal punto di vista mentale, la stagione. La Juventus invece arriva a questo match serena, soprattutto perchè ha sei punti di vantaggio sul Napoli, tuttavia la squadra allenata da Allegri sa bene che affrontare il Milan con uno spirito leggero può essere un grave errore, ecco perché in settimana il tecnico toscano ha cercato di spegnere qualsiasi entusiasmo.

I ventidue che si vedranno a Milano.

La Juventus dovrebbe scendere in campo con il trio difensivo formato da Bonucci, Barzagli e Rugani, mentre in mediana certi di un posto sono Pogba e Marchisio, con Sturaro che sarà invece titolare solo nel caso in cui Khedira non dovesse esser reintegrato dopo l'appello che la società bianconera ha presentato per le due giornate di squalifica ricevute dal giudice sportivo al termine della gara con il Torino. Il Milan scenderà in campo con Abate a destra e De Sciglio a sinistra in difesa, con Antonelli che quindi finirà in panchina, mentre in mediana ballottaggio Bertolacci Kucka per prendere un posto al fianco di Montolivo, mentre in attacco coppia offensiva formata da Bacca e Menez.

L' incontro si potrà vedere in diretta streaming gratis con il commento live in italiano.

L'incontro Milan-Juventus sarà possibile vederlo in diretta tv su Sky e Mediaset Premium, che per i loro clienti rendono disponibile lo streaming delle partite tramite le app Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su cellulari e tablet Android, oltre che su iPhone e iPad.

C'è anche SkyGo Online che permette di acquistare la partita Milan-Juventus per chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre la tv satellitare. Il tutto al prezzo, per partita, di 9.90 Euro, escluse le promozioni che vengono rinnovate continuamente.

Da aggiungere ai metodi sopra elencati, si trovano su internet diverse tv straniere trasmettono online lo streaming sui rispettivi siti internet. Diversi di questi canali, addirittura, si possono vedere anche in numerose città e zone del Nord via antenna o satellite.