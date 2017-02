Juventus Palermo streaming live gratis diretta

Dopo la vittoria contro il Cagliari, i bianconeri tornano a giocare nel loro stadio, e la partita appare molto facile, contro un Palermo che non solo sta precipitando in basso come risultati e come gioco, ma che nelle scorse settimane ha mandato in onda l’ennesimo ribaltone, con Corini che è stato sostituito da Lopez. E si tratta solo dell'ennesima puntata di una girandola di cambi voluta dal presidente Zamparini che sicuramente non ha fatto il bene del Palermo. In casa Juventus invece si respira un clima di ottimismo per questa seconda parte di campionato, anche se Allegri è sempre attento a mantenere concentrati i suoi giocatori e nello stesso tempo a lavorare per il completo recupero di tutti gli infortunati.

Il tecnico bianconero in questi giorni ha svolto anche un sostanzioso lavoro tattico, visto che si aspetta un Palermo abbastanza chiuso, alla ricerca di quel pareggio che sarebbe oro colato per la squadra siciliana. Nello stesso tempo Zamparini con questo ulteriore cambio in panchina cerca di mettere i giocatori spalle al muro, sollecitandone l’orgoglio, proprio grazie alla sfida in casa dei campioni d’Italia.

Juventus Palermo formazioni e aggiornamenti

Per il match di domenica prossima, Allegri deve valutare bene le condizioni fisiche di Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juventus tiene molto a scendere in campo da ex, ma il tecnico livornese sa bene che la prossima è settimana di Champions League. In ogni caso il punto fisso dell’attacco sarà l'argentino Higuain, con Pjaca pronto a scendere in campo, vista anche la squalifica rimediata da Mandzukic. In difesa appare scontata l'assenza di Chiellini e la conferma di Rugani. Altro rientro dal primo minuto, stavolta a centrocampo, per Marchisio al posto del tedesco Khedira che dovrebbe rifiatare. Anche Lopez è alle prese con scelte difficili per lo schieramento del Palermo. La conoscenza della rosa certamente lo aiuta, ma la prima scelta da fare è quella del modulo, e dagli allenamenti settimanali sembra che il tecnico palermitano voglia scendere in campo con una formazione abbottonata.

Juventus Palermo streaming: dove e come vedere

Ci sono numerose possibilità per vedere il live streaming gratis da PC, smartphone o tablet di Juventus Palermo. Come quella che arriva dai siti web delle emittenti estere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi nei propri Paesi, ad esempio Belteleradio (Bielorussia), Medialaan e RTL (Belgio), MNTV (Birmania), Rede Bandeirantes e Rede Globo (Brasile), Bolivia TV (Bolivia), BHRT e Televizija OBN (Bosnia ed Erzegovina), bTV Action (Bulgaria), CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV (Cina), RCN TV (Colombia), Teletica (Costa Rica), HRT (Croazia), CyBC (Cipro). Occorre però accertarsi dell'assenza di blocchi geografici, introdotti per evitare la diffusione incontrollata delle immagini del campionato italiano di calcio. Non è gratis, ma non richiede alcun abbonamento Now TV. La piattaforma di Sky permette di vedere le gare anche senza contratto a 9,99 euro. L'alternativa a Sky per la diretta live di Juventus Palermo è Mediaset Premium con Premium Play, ma solo per abbonati. Per poterne fruire è indispensabile aver sottoscritto un contratto.