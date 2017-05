Prestiti personali Maggio 2017: Poste, Compass, Agos, Bnl, Findomestic, Prestito Arancio. Confronto migliori, tassi interesse

Poste Italiane, Compass, Agos, Bnl, Findomestic, Prestito Arancio sono alcuni dei protagonisti del mondo creditizio. Offrono infatti particolari proposte di prestiti personali, particolarmente interessanti e vantaggiose per coloro che, o per sostenere spese extra, o per avere maggiore liquidità come sicurezza per le spese quotidiane, hanno bisogno di finanziamenti.

Poste Italiane propone Prestito BancoPosta, che permette di richiedere da 3 mila e fino a 30mila euro di prestito, e può essere richiesto semplicemente recandosi in qualsiasi ufficio postale. Il rimborso della cifra erogata è compreso in un arco di tempo che va dai 12 agli 84 mesi e i requisiti per richiedere questo prodotto sono l'essere residente in Italia, essere titolare di un reddito da lavoro o di pensione, quindi presentare nell'ufficio in cui ci si reca per la richiesta del prestito documenti di identità, tessera sanitaria e documento di reddito.

L'erogazione della somma richiesta avviene con accredito sul proprio contro corrente BancoPosta per chi ne fosse titolare; sulla propria PostePay, se ne è possessori; con accredito sul proprio conto corrente bancario; o si può ritirare direttamente in contanti presso lo sportello dell’ufficio postale, ma in questo caso si può ritirare una somma fino a 10mila euro.

Per questo mese di Maggio Compasso propone invece Prestito personale Compass che permette di richiedere importi da 5 a 30mila euro, con piani di rimborso compresi tra i 24 e gli 84 mesi, e per averlo bisogna presentare apposita domanda che, se accettata, sarà seguita dalla diretta erogazione della somma richiesta sul conto corrente del cliente.

Per fare un esempio, richiedendo un prestito da 12.000 euro si potrà restituire la somma ricevuta in 60 mesi con una rata mensile da 258,19 euro, e tan fisso del 9,90% e un Taeg dell’11,35%; se si sceglie di rimborsare la somma richiesta in 36 rate, il pagamento mensile sarebbe di 392,44 euro con tan fisso del 9,90% e Taeg dell’11,41% .

Passando alle proposte Agos Ducato, che offre soluzioni convenienti per diverse tipologie di clienti, che possono essere richieste anche direttamente online, spicca Agos duttilio, prestito personale flessibile che permette al cliente di modificare anche l’importo della rata di rimborso fino a tre volte durante il corso del finanziamento.

Ma non solo: questa forma di prestiti permette anche di saltare il versamento di una rata o di estinguere in anticipo il debito senza dover pagare alcuna penale. Bnl offre invece un prestito personale che prevedere l’erogazione di una somma compresa tra i 500 euro e i 100 mila euro da restituire con rate mensili, in un arco di tempo che può oscillare dai 6 mesi fino ad un massimo di 120 mesi. Il prestito Bnl prevede un tasso di interessi fisso.

Per questo mese di Maggio Findomestic propone il prestito flessibile online Come Voglio che può essere richiesto da lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati che vogliano che vogliono richiedere un importo compreso tra un minimo di mille euro fino ad un massimo di 60.000 mila euro, con rate personalizzate a seconda delle esigenze del cliente.

Questo prestito può essere richiesto direttamente online e prevede un piano di restituzione dei soldi di durata compresa tra 18 e 96 mesi. Per richiedere il prestito personale Findomestic bisogna avere un’età compresa tra i 18 anni e i 75 anni, possedere un reddito dimostrabile ed essere residente sul territorio italiano. Per chi decidesse di chiedere questo prestito entro la fine di aprile sono previste spese gratuite per apertura pratica, imposte di bollo e sostitutiva, spese di incasso e gestione mensile della rata, spese di invio comunicazioni periodiche, o estinzione anticipata del prestito.

Conto Arancio propone, infine, Prestito Arancio prestito personale flessibile che si può richiedere, ed ottenere, direttamente online, a zero spese e che permette di richiedere importi compresi tra i 3 e i 30mila euro con piani di rimborsi in archi di tempo compresi tra i 12 e gli 84 mesi. Accedendo direttamente al sito ingdirect.it è possibile ricevere tutte le informazioni ed eventualmente inviare richiesta di prestito.