Juventus Lazio streaming. Vedere su link, siti web

È Juventus Lazio la gara più interessante di domenica che si giocherà nell'inedito orario delle 12.30. Il tecnico Simone Inzaghi nelle ultime 5 gare giocate in campionato viaggia al ritmo dei campioni d'Italia: 12 punti. Ma i biancocelesti non vincono in trasferta con la Juve dal 2002, quando decise una doppietta di Stefano Fiore. La Juventus è in testa alla classica e sempre più decisa a puntare il sesto scudetto consecutivo. La squadra di Allegri guida la graduatoria della Serie A con 45 punti al suo attivo ma con un solo punto di vantaggio sulla Roma e un intero girone di ritorno da disputare. Con Simone Inzaghi in panchina la Lazio è adesso in un ottimo quarto posto con 40 punti e a una sola lunghezza della zona Champions League.

Dubbi di formazione per Juventus Lazio

Nella Juventus la lista degli indisponibili di compone di Dani Alves, infortunato, e di Lemina e Benatia impegnati in Coppa d'Africa, a cui si aggiungono gli squalificati Sturaro e Alex Sandro. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri cerca di fare necessità virtù e va a pescare nell'ampia rosa a sua disposizione, anche se mancano alcuni dubbi. I bianconeri scenderanno in campo con il 4-3-2-1 schierando Buffon in porta, Barzagli e Bonucci centrali di difesa e Lichtsteiner e Chiellini come esterni bassi di destra e sinistra. Khedira, Marchisio e il nuovo acquisto Rincon formeranno la linea mediana con Higuain terminale offensivo supportato da Dybala e Pjanic.

Simone Inzaghi dovrebbe varare il 3-4-2-1 per la sua Lazio. L'allenatore biancoceleste conferma gran parte della squadra che ha ben figurato nelle ultime uscite, schierando Marchetti tra i pali davanti al quale sono attesi Wallace, De Vrij e Gentiletti. La linea di centrocampo vede da destra a sinistra Patric, Parolo, Biglia e Radu, con Milinkovic e Felipe Anderson chiamati a innescare Immobile. Proprio Milinkovic, 21 anni, è tra i più attesi. Centrocampista atipico, il suo punto di forza è cambiare sempre posizione. Sono già 5 i gol quest'anno: 4 in campionato e 1 in Coppa Italia. La scorsa stagione furono 3 ovvero 1 in campionato e 2 in Europa League.

Juventus Lazio streaming: vari modi per vedere

Ci sono vari modi per modi per vedere gratis lo streaming di Juventus Lazio. Perché ad esempio non provare con i siti dei canali satellitari che trasmettono già la diretta radiotelevisiva. Alcuni chance con cui tentare sono il canale austriaco ORF, quello canale svizzero RSI La2 o Hotbird 13 (13 gradi est) e Astra 1 (19,2 gradi est). C'è sempre Sky con la piattaforma web Now TV che non richiede alcun legame con il canale satellitare. Il costo di Juventus Lazio è di 9,99 euro e in questo momento è in vigore la promozione che permette di provare gratuitamente il servizio per due settimane, anche se non sono comprese le gare di calcio. E ci sono i siti dei bookmaker, anche se al pari di quanto avviene con i portali dei dei canali satellitari, non è così sicuro riuscire a vedere le gare in live streaming poiché nella maggior parte dei casi è necessario avere un conto aperto ed essere attivi con lo stesso sito a suon di puntate.