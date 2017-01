Dove vedere Juventus Lazio streaming gratis diretta live. Dove vedere su migliori siti web e come diretta

Juventus Lazio, in calendario domenica 22 gennaio alle ore 20.45 è senza dubbio una gara interessante. Molto di più rispetto a quella degli scorsi anni. Tutte e due le squadre coltivano grandi sogni. I bianconeri di Massimiliano Allegri vogliono entrare nella leggenda ovvero vincere l'ennesimo scudetto consecutivo e magari riuscire a centrare il bis con la Champions League se non il triplete con la Coppa Italia. Nella storia sono già entrati. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono la rivelazione del girone d'andata. Nessuna avrebbe scommesso un solo euro nel vederli lassù, a un passo dalla zona Champions League. Ed è proprio questo l'obiettivo segreto della Lazio: tornare in Europa dalla porta principale. Ci sono dunque tutte le ragioni per assistere a una partita spettacolare da entrambe le parti.

Dubbi tattiche e moduli

Entrambe le compagini devono fare a meno di giocatori squalificati. La Juventus non potrà contare su Alex Sandro e Sturaro mentre la Lazio dovrà fare a meno della pedina fondamentale di Lulic. Tra i padroni di casa si rivedrà Stephan Lichtsteiner, ex della gara, anche per via dell'assenza di Dani Alves. A centrocampo potrebbe esserci ancora spazio per Marko Pjaca, positivo nelle ultime uscite. Ma è in generale la Juventus che vuole un cambio di passo dopo la sconfitta con la Fiorentina che porta a 4 i ko stagionali in campionato, tutti in trasferta, compresi quelli Inter, Milan e Genoa.

Il tutto mentre rimane viva la questione calciomercato e lo sarà fino alla fine di questo mese. In casa Juventus è fatta per Riccardo Orsolini, giovane talento dell'Ascoli che firmerà un contratto di 5 anni. Sempre congelata la situazione di Evra. L'indecisione del francese blocca il possibile arrivo di Kolasinac dallo Schalke. Dalle parti dei biancocelesti si prosegue invece con cautela. In questo momento sembra che l'urgenza di del presidente Claudio Lotito sia quella di chiudere la partita del rinnovo con le principali stelle del mercato, a iniziare dal capitano Lucas Biglia.

Juventus Lazio streaming: dove vedere

Nessuna paura: per vedere Juventus Lazio in streaming ci sono tante opportunità. Come quella che arriva dai siti delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti per la trasmissione delle immagini del campionato italiano di calcio. Tra i tanti esempi ci sono quelli dei paesi Moldavia con Canal 3, Macedonia con MRT, Malta con PBS, Lussemburgo con RTL, Messico con Televisa, Paesi Bassi con SBS, Lituania con TV6, Nicaragua con Canal 4, Lettonia con TV6, Norvegia con MTG. Ecco poi i siti dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi si è alle prese con alcuni limiti, come quelli relativi alla registrazione e alla necessità di aprire un conto ed essere giocatori attivi. Sicuramente via libera con Now TV che non richiede di legarsi a Sky con un abbonamento, anche se sono acquistabili ticket mensili o stagionali. Può infatti essere acquistata anche sola Juventus Lazio da vedere in streaming a 9,99 euro su PC o sul proprio smartphone o tablet.