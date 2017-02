Palermo Sampdoria streaming live gratis link, siti web. Dove vedere (aggiornamento)

AGGIORNAMENTO: E dopo un anno si gioca ancora Palermo Sampdoria con un Palermo che deve lottare ancora per una salvezza molto difficile, però, l'anno scorsa raggiunta e una Sampdoria che, invece, sta facendo molto meglio dello scorso anno. Come fare e dove vedere lo streaming di Palermo Sampdoria con diversi nuovi metodi aggiornati si può leggere in QUESTO ARTICOLO AGGIORNATO

Al Barbera un Palermo d’assalto contro i blucerchiati

Rilanciato dal 2 – 0 esterno in casa del Frosinone, il Palermo cerca la continuità ed i tre punti al Barbera contro la Sampdoria. La sfida tra la formazione siciliana e quella ligure è importante soprattutto per i padroni di casa alla luce della loro posizione in classifica. I rosanero si trovano infatti terzultimi a quota 32 punti, tre dietro il Carpi, quartultimo e vogliono approfittare dell’incontro difficile degli emiliani in casa dei campioni d’Italia. Oltretutto il Palermo scende in campo conoscendo già il risultato degli emiliani e quindi potrà avere ancora più carica per questo incontro, contro una Sampdoria che dal canto suo si trova a quota 40 e quindi se non matematicamente, almeno virtualmente salva. Il Palermo ha conquistato 4 punti nelle ultime due gare dopo il pesante ko dello Stadium ed è quindi in un momento relativamente positivo, soprattutto pensando che il suo migliore attaccante, Gilardino, è tornato a segnare. L’unica nota stonata per il Palermo è data dal fatto che il TAR siciliano, al quale si era rivolta la società di Zamparini dopo la disposizione emanata dalla Prefettura, non ha accettato il ricorso, e pertanto sulle tribune del Barbera, a sospingere i giocatori di Ballardini potranno esserci soltanto gli abbonati.

Le scelte di mister Ballardini

Il tecnico palermitano ha un problema, rappresentato dalla squalifica di Gonzales, ma nello stesso tempo ha visto rientrare in gruppo sia Struna che Vitiello, Per sopperire all’assenza del difensore del Costarica Ballardini starebbe pensando ad inserire Andelkovic. Anche Vasquez viene tenuto sotto controllo dallo staff medico dopo che al Matusa, contro il Frosinone, l’oriundo è stato costretto ad abbandonare il campo per l’infortunio al ginocchio. Mister Ballardini non ha comunque del tutto perso le speranze di poter schierare il suo fantasista contro la squadra di Montella.

Come si schiera la Sampdoria di Montella

Dopo aver scontato la squalifica per un turno, l’ex interista Ranocchia torna disponibile e sarà quindi lui il perno difensivo della squadra di Vincenzo Montella, con Silvestre che scivola quindi in panchina. Sulle due fasce ci saranno Dodò e De Silvestri, mentre nella zona centrale del campo il tecnico dei liguri conferma Krsticic. Alvarez è tornato a disposizione e potrebbe prender posto nella trequarti sampdoriana. Anche Cassano ha recuperato dai postumi dell’infortunio, ma per il barese sembra esserci la panchina. La lista degli indisponibili per Montella comprende anche Ivan, Carbonero e Moisander.

La partita si potrà vedere in diretta streaming gratis con il commento live in italiano.

La partita Palermo-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che per i loro clienti rendono disponibile lo streaming delle partite tramite le app Sky Go e Premium Play, con cui vedere le partite in diretta live su iPad, iPhone e cellulari e tablet Android.

Anche Tim offre la possibilità di vedere le partite in diretta della propria squadra su tablet e cellulare, a 29 Euro all'anno per gli abbonati.

Dal 2014 è disponibile anche SkyGoOnline che permette di acquistare la partita Palermo-Sampdoria per chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre la tv satellitare.

In aggiunta alle possibilità sopra indicate, diverse emittenti straniere quali RTL, ORF, RSI e La2 che avendo ottenuto i diritti tv per l'Europa League trasmettono in streaming online sui propri siti web.