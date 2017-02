Bologna Milan streaming. Vedere

Si prospetta una gara ad alta tensione tra Bologna e Milan. I padroni di casa hanno bisogno di riscattare la pesante sconfitta con il Napoli mentre i rossoneri devono invertire il trend negativo che sta passando di sconfitta a sconfitta. Il Milan è infatti reduce da una sconfitta casalinga contro la Sampdoria e a poco servono le giustificazioni su qualche infortunio di troppo. Terzo scivolone di fila per il Diavolo che ora deve rialzare la testa ma non sarà facile anche perché, come annuncia Galliani, non ci saranno altri arrivi. Montella è inguaiato e dovrà fare di necessità virtù in un anno di passaggio tra vecchio e nuovo. Per questa stagione forse bisogna essere realisti e pensare solo a limitare i danni.

Bologna Milan formazioni e ultime notizie

La formazione rossoblu ha avuto pochi giorni a disposizione a Casteldebole per preparare la gara in cui sicuro assente è lo squalificato Masina. Roberto Donadoni non rinuncia a un offensivo 4-3-3 e a cercare di fare male alla difesa rossonera sono chiamati Rizzo, Destro e Krejci. Dall'altra parte non è da escludere che Bacca possa partire dalla panchina con Lapadula dal primo minuto insieme a Suso e Deulofeu, Sicuro assente è Sosa, squalificato. Naturalmente fuori dai giochi per infortuni di entità variabile Antonelli, De Sciglio, Montolivo e Bonaventura.

Bologna Milan streaming: come vedere

Bologna Milan è visibile in diretta sul canale satellitare Sky e sul digitale terrestre Mediaset Premium, che anche quest'anno rendono disponibili gratis per gli abbonati i servizi di streaming Sky Go e Premium Play con cui vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Una seconda possibilità per lo streaming di Bologna Milan passa da Now TV, spazio web creato da Sky per il cui utilizzo non serve essere abbonati. Sky permette di acquistare una sola partita e vederla in live streaming senza alcun legame. In questo caso, il prezzo di un solo incontro è di 9,99 euro purché sia già stato sottoscritto un ticket mensile anche non a carattere sportivo. A proposito, per questa stagione Sky ha elaborato anche pacchetti settimanali, mensili o stagionali per vedere in diretta live tutti gli incontri della propria squadra.

Anche Tim permette di vedere le partite in diretta della propria squadra sul cellulare e sul tablet, a 1,99 euro a partita, più 9,99 euro solo la prima volta. Ma poi ci sono svariati canali stranieri che potrebbero proporre il live streaming di Bologna Milan sui propri siti web. Tra l'altro è possibile tentare con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox. Infine, vale la pena provare a sintonizzarsi per il live streaming di Bologna Milan su i siti dei bookmaker, ma ad alcune condizioni: occorre essere registrati e giocatori attivi. In ogni caso, non tutti gli incontri sono trasmessi con regolarità in diretta sul web.